Продовольственная безопасность: как КР сокращает зависимость от импорта

В этом году Кыргызстан полностью обеспечил себя куриными яйцами и сахаром - значимое достижение для национальной продовольственной безопасности. Однако по стратегически важным товарам, таким как растительное масло, зерно и другим, страна продолжает зависеть от импорта. И это несмотря на то, что Кыргызстан - аграрная страна, где доля сельского хозяйства в ВВП достигает 24%. Такая уязвимость могла бы привести к серьезным последствиям, если бы не стабильные поставки этих продуктов от нашего ключевого партнера - России, которая обеспечивает Кыргызстан излишками своей аграрной продукции.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на прогресс в отдельных секторах, рацион питания населения Кыргызстана остается далеким от идеала.

"Долгосрочные исследования показывают, что на протяжении ряда лет население Кыргызстана испытывает дефицит основных компонентов пищи - белков, жиров и углеводов. Особенно тревожна ситуация с детьми в возрасте от одного до трех лет, у которых дефицит достигает трети суточной нормы. Это влияет на их физическое развитие и когнитивные способности, что, в свою очередь, сказывается на здоровье и интеллекте будущего поколения", - говорит профессор кафедры педиатрии и детских заболеваний Кыргызской государственной медицинской академии Турсун Мамырбаева.

Вместе с тем, Министерство сельского хозяйства активно работает над увеличением самообеспеченности основными продуктами. В конце ноября оно поделилось, действительно, замечательной новостью - Кыргызстан полностью обеспечил потребности республики в куриных яйцах. Значимость событию придает тот факт, что еще в 2023 году обеспеченность этим продуктом у нас в стране составляла всего 51%, а в феврале уже этого года - 60%.

В ведомстве подчеркивают, что важным шагом в достижении подобных показателей и в целом развитии отрасли стало подписание меморандума о сотрудничестве между министерством и Ассоциацией птицеводов КР. Документ предусматривает активную поддержку птицеводов со стороны государства в доступе к современным технологиям, финансовым ресурсам, а также в реализации продукции.

Однако эксперты акцентируют внимание на важности не только увеличения объемов, но и улучшения качества питания.

"Проблема заключается не столько в количестве калорий, сколько в их составе. Многие получают калории преимущественно из углеводов, таких как картофель и хлеб, тогда как источников белка в рационе недостаточно. Даже при ограниченных финансовых ресурсах важно сформировать сбалансированный рацион, доступный каждому", - продолжила Мамырбаева.

Это мнение подтверждается статистикой. Несмотря на увеличение общего производства продуктов, источники белков, такие как мясо и яйца, остаются в дефиците.

В то же время, такие программы, как льготное финансирование фермеров через Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР), оказывают существенную поддержку в повышении самообеспеченности страны.

Сложно переоценить роль Российско-Кыргызского Фонда развития в достижении продовольственной независимости Кыргызстана в сфере производства куриных яиц. Без его поддержки, усилия министерства и местных производителей вряд ли привели бы к столь быстрому результату. До предоставления Фондом льготного финансирования республика оставалась зависимой от импорта яиц из Казахстана и России.

На сегодня Фонд реализовал четыре крупных проекта в этой сфере. Например, в 2022 году при поддержке РКФР было открыто фермерское хозяйство ОсОО "ЭлДан Аталык", на создание которого Фонд выделил более $1 млн. Это позволило построить цех на 80 тысяч кур-несушек и закупить оборудование, увеличив самообеспеченность Кыргызстана яйцами на 10%.

В 2023 году РКФР предоставил $1,2 млн на оборудование для фабрики "Жар-птица" в Иссык-Атинском районе. С мощностью 40 млн яиц в год, этот проект сократил импортозависимость еще на 7%. А в августе этого года Фонд выделил $9,1 млн ОсОО "Племенной птицеводческий завод "ТриТ" на строительство новых птичников и модернизацию производства, что увеличит долю местного производства на 15%.

Примечательно, что план, поставленный кабинетом министров перед Минсельхозом и Фондом на 2028 год по полной обеспеченности страны куриными яйцами, выполнен досрочно. Это яркий пример того, как целенаправленные инвестиции дают более быстрые результаты. Ярким примером служит сфера мясного животноводства, где самообеспеченность достигла 90%. И все благодаря инвестициям в фермерские хозяйства и модернизации мясоперерабатывающих предприятий.

Недавно стало известно, что РКФР выделил 134,2 млн сомов на строительство складского комплекса для хранения рыбной продукции в Чуйской области. Заказчиком выступила крупнейшая российская компания, которая импортирует в Кыргызстан более 200 видов рыбы. Комплекс будет рассчитан на хранение более трех тысяч тонн мороженой продукции, а производство составит около 20 тонн в сутки.

Еще одним достижением этого года стало самообеспечение республики сахаром. Потребности республики оцениваются в 120 тысяч тонн сахара, фермеры уже собрали почти 621 тысячу тонн корнеплода, который был доставлен на свеклоприемные пункты в Чуйской и Таласской областях.

На начало ноября заводы переработали 284,3 тысячи тонн сахарной свеклы, и произвели 37,9 тысячи тонн сахара. Общий объем урожая прогнозируется на уровне 900 тысяч тонн (из этого получится около 120 тысяч тонн сахара), из которых уже собрано около 60%.

Ключевым фактором того, что страна сама себя обеспечит сахаром - это хороший урожай сахарной свеклы в этом году. Ее много и у нее высокий процент сахаристости. Это главная причина успеха, но не единственная, что толку от хорошего урожая, если его негде перерабатывать. С такой проблемой столкнулись соседи - в рамках рабочего визита в октябре в Кыргызстан министр сельского хозяйства Казахстана обратился с просьбой о переработке казахской свеклы, так как их заводы не успевают ее переработать.

У наших сахзаводов такой проблемы нет. Во многом потому что еще в 2022 году РКФР профинансировал увеличение мощностей завода "Каинды-Кант" с 3 до 3,5 тонн/сутки и восстановление производственных мощностей завода "Кошой" 3 тонн/сутки по переработке свеклы.

Сотрудничество с Россией сыграло ключевую роль в укреплении продовольственной безопасности Кыргызстана. Благодаря российским инвестициям и поддержке, республика последовательно достигает новых высот в этой сфере, что имеет критическое значение для любого суверенного государства. Например, если раньше Кыргызстан был полностью самодостаточен лишь в картофеле, овощах, фруктах и молочных продуктах, то теперь добавились такие позиции, как сахар и куриные яйца.

Впрочем, несмотря на прогресс, остаются направления, требующие развития. Уровень самообеспеченности куриным мясом составляет лишь 35–40%, а растительным маслом и зерном страна по-прежнему зависит от импорта. Работы в этом направлении активно ведутся, но для достижения полной независимости нужно время. Пока же недостающие продукты поставляются из стран-партнеров по ЕАЭС. Важно отметить, что Евразийский экономический союз считается одним из самых защищенных в мире по обеспеченности продовольствием. Более того, его ресурсов достаточно, чтобы удовлетворить потребности даже европейских стран.

ЕАЭС - это не только источник импорта, но и крупнейший рынок для сбыта кыргызской продукции. Например, Кыргызстан лидирует среди стран Союза по обеспеченности овощами и фруктами, тогда как другие участники ЕАЭС испытывают дефицит - всего 50% самодостаточности. Это открывает новые возможности для экспорта. Уже сейчас Кыргызстан успешно поставляет партнерам по Союзу морковь, свеклу и редис.

Укрепление продовольственной безопасности требует комплексного подхода. Наряду с увеличением объемов производства важно развивать образовательные программы по рациональному питанию и продолжать поддержку фермеров. Тесное сотрудничество с Россией и странами ЕАЭС, а также внутренние усилия могут помочь Кыргызстану не только сократить зависимость от импорта, но и обеспечить долгосрочное здоровье и благополучие своих граждан.