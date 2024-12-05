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ГКНБ за поборы задержаны сотрудники Таможенной службы Ошской области

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР за систематические поборы денежных средств задержаны сотрудники Таможенной службы при МФ КР Ошской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ст.336 ч.1 (коррупция) УК КР, 4 декабря 2024 года проведены оперативно-следственные мероприятия среди сотрудников таможенной службы на МТО "БОС" (на территории Кара-Сууйского района, Ошской области) по фактам систематических поборов денежных средств с участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное проведение процедур таможенной очистки и сокрытие выявленных нарушений таможенного законодательства.

По данному уголовному делу задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР два главных инспектора МТО "БОС" А.Д.М. и А.А.Ш., 2 старших инспектора МТО "БОС" Ж. у. К. и Ж.Ч.И., главный инспектор ОТК Таможня "Ош" К.М.Н. и главный инспектор МТО "Мега логистик" Р.М.М., а также оператор, выступающий в качестве посредника.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц к этому преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/441285
Теги:
ГКНБ, задержание, Ошская область, таможня
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