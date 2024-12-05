Председатель Верховного суда Медербек Сатыев сегодня утром посетил Ак-Талинский районный суд. В рамках рабочей поездки глава высшего судебного органа провел совещание с сотрудниками суда первой инстанции. На совещании были отмечены как положительные, так и слабые стороны качества правосудия.

Председатель Верховного суда призвал судейский корпус отказаться от недобросовестного подхода к работе, который был замечен у некоторых судей, и работать честно и с полной отдачей.

"Пора отказаться от "идеологии", что судьями становятся ради обогащения. Справедливость не продается. Те из вас, кто нечисты на руку, торгуют ею, оставьте такую "идеологию" и работайте честно, с полной самоотдачей", - сказал Медербек Сатыев.

Кроме того, ознакомившись с условиями труда коллектива, он дал ряд протокольных поручений областному управлению Судебного департамента. Отметив нехватку рабочих кабинетов, Медербек Сатыев подчеркнул, что председатели судов должны быть не только высококвалифицированными юристами, но и эффективными менеджерами.