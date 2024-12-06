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ГКНБ задержан экс-глава Южного филиала ГП "Кыргызкомур"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР за злоупотребление должностным положением задержан экс-глава Южного филиала ГП "Кыргызкомур" Ж.М.Ш..

По данным ведомства, он подозревается в том, что посредством разрушения ледника и без согласования с компетентными органами, начал строительство автодороги в Кара-Сууском районе Ошской области к месторождению "Загара-2".

"Установлено, что руководство Южного филиала ГП "Кыргызкомур" обращалось в адрес ГП "Кыргызгипрозем" за разъяснением о местности с указанием точек координат по вектору планируемого строительства дороги, где получило ответ, что по запрашиваемым контурам. №№375, 456, и 44 расположены ледники.

Вместе с тем, для утверждения и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на месторождении "Загара-2" ГП "Кыргызкомур" неоднократно обращалось в адрес Ошского регионального управления по экологической и технической безопасности. В очередь, со стороны Ошского регионального управления по экологической и технической безопасности было отказано в согласовании заключения государственной экологической экспертизы из-за расположения на данной местности ледников и моренов.

В рамках проведенных следственных действий получено заключение о нанесении экологического ущерба в размере 14 978 480 сомов (ледники, плодородный слой почвы, земли лесного фонда).

В результате, директору Южного филиала ГП "Кыргызкомур" Ж.М.Ш. было предъявлено обвинение по ст.337 ч.3 (злоупотребление должностным положением) и ст.298 ч.2 (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) УК КР, после чего согласно ст.96 и ст.97 УПК КР он был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и других причастных лиц.

ГКНБ активно продолжает работу по линии противодействия коррупции в государственных органах".


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URL: https://www.vb.kg/441293
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызкомур
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