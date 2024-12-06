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В Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызстана по боксу среди молодежи

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В Бишкеке, с 9 по 12 декабря в спортивном комплексе имени Каба уулу Кожомкула состоится чемпионат Кыргызской Республики по боксу среди молодежи.

Как сообщили в Департаменте физической культуры и спорта, турнир посвящен первому чемпиону мира среди молодежи, международному мастеру спорта Кыргызской Республики Айбеку Абдымомунову.

В соревнованиях примут участие спортсмены со всех уголков страны.

Участники будут соревноваться в следующих весовых категориях:

Мальчики: 48, 51, 54, 57, 60, 63.5, 67, 71, 75, 80, 92, +92 кг.

Девочки: 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75 кг.

Торжественное открытие чемпионата и начало соревнований состоятся 9 декабря в 12:00.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/441295
Теги:
бокс, чемпионат, Кыргызстан
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