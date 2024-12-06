ГКНБ по факту получения взятки задержаны военнослужащие Погранслужбы

ГКНБ КР по факту получения взятки задержаны военнослужащие пограничной службы А.Э., К.С., которые за денежное вознаграждение в крупном размере оказали содействие гражданину иностранного государства в попытке незаконного пересечения государственной границы КР, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что гражданин иностранного государства во избежание обязательств по выплате крупной денежной суммы в порядке компенсации задолженности в КР и осознавая наличие временного ограничения на выезд за пределы Кыргызстана, в преступном сговоре с активным членом ОПГ Камчы Асанбека А.Т., за крупное денежное вознаграждение намеревался выехать за пределы КР с вовлечением в данное преступное деяние отдельных военнослужащих пограничной службы.

Задержанные заключены под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время устанавливаются другие лица, имеющие причастность к противоправной деятельности задержанных лиц.