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ГКНБ по факту получения взятки задержаны военнослужащие Погранслужбы

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР по факту получения взятки задержаны военнослужащие пограничной службы А.Э., К.С., которые за денежное вознаграждение в крупном размере оказали содействие гражданину иностранного государства в попытке незаконного пересечения государственной границы КР, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что гражданин иностранного государства во избежание обязательств по выплате крупной денежной суммы в порядке компенсации задолженности в КР и осознавая наличие временного ограничения на выезд за пределы Кыргызстана, в преступном сговоре с активным членом ОПГ Камчы Асанбека А.Т., за крупное денежное вознаграждение намеревался выехать за пределы КР с вовлечением в данное преступное деяние отдельных военнослужащих пограничной службы.

Задержанные заключены под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время устанавливаются другие лица, имеющие причастность к противоправной деятельности задержанных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/441297
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, задержание, взятка, Кыргызстан
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