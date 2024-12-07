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Десять лет Российско-Кыргызскому Фонду развития: юбилей, итоги и планы

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- Алина Мамаева
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В Бишкеке, 3 декабря, в здании Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева состоялось масштабное мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею Российско-Кыргызского Фонда развития. Торжество собрало на одной площадке политиков, бизнесменов и экспертов из России и Кыргызстана, чтобы подвести итоги и обсудить перспективы фонда, ставшего ключевым звеном в укреплении двустороннего сотрудничества.

День начался с деловых встреч высокого уровня. По случаю 10-летнего юбилея Фонда первый заместитель председателя кабинета министров республики Адылбек Касымалиев принял членов совета и правления РКФР. В ходе встречи Касымалиев подчеркнул важную роль Фонда в развитии экономики Кыргызстана и укреплении сотрудничества с Россией.

"Деятельность Фонда в течение десяти лет продемонстрировала жизнеспособность и актуальность в развитии экономики республики. В его активе тысячи профинансированных проектов по всем регионам страны", - подчеркнул первый зампредседателя кабмина.

Он отметил успешное финансирование со стороны РКФР проектов в сфере возобновляемой энергетики, производственных кластеров, торговой логистики и сельскохозяйственных инноваций. А также остановился на планах по созданию торгово-логистического хаба и кыргызско-российского технопарка, конечно, же при поддержке РКФР.

В это время в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Малдыбаева, где разворачивалось главное торжество, постепенно собирались гости и участники мероприятия. Официальная часть началась с зачитывания поздравительных телеграмм президентов Кыргызстана и России, что задало торжественный тон всему празднику и подчеркнуло значимость партнерства двух стран.

"Фонд стал символом нашей крепкой дружбы и стратегического партнерства. Создание РКФР в 2014 году стало важным шагом на пути укрепления отношений", - сказал Садыр Жапаров.

Владимир Путин солидарен с кыргызским коллегой.

"РКФР убедительно доказал свою востребованность и уверенно занял место среди ключевых финансово-экономических институтов республики. Сегодня он является одним из локомотивов экономического роста и укрепления социальной сферы Кыргызстана, вносит важный вклад в продвижение интеграционных процессов в рамках ЕАЭС", - отметил Путин.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и глава кабинета министров республики Акылбек Жапаров.

Выступая перед собравшимися, Акылбек Жапаров поделился амбициозными планами страны, среди которых достижение к 2030 году уровня валового внутреннего продукта до показателя $30 млрд. Для этого Кыргызстан планирует привлечь значительные инвестиции и провести широкомасштабную модернизацию экономики.

"Важную роль в этом процессе будет играть РКФР, который сосредоточится на финансировании проектов в приоритетных отраслях таких как: возобновляемая энергетика, производственные кластеры, развитие торгово-логистической инфраструктуры и инновации в сельском хозяйстве", - подчеркнул глава кабинета министров.

Со своей стороны, Дмитрий Вольвач отметил, что результаты деятельности Фонда подтверждают правильность решения о его создании.

"Фонд всегда был самым крупным игроком на внутреннем рынке по размеру капитала, а в последние годы стал еще и самым активным игроком по объему инвестиций. Именно такую задачу мы всегда и ставили перед Фондом", - заявил он.

Российско-Кыргызский Фонд развития был учрежден Соглашением между правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации 24 ноября 2014 года. Меньше чем через год, в сентябре 2015 года, РКФР предоставил первое финансирование. Оно было выдано через государственный "Айыл Банк", а получателем стала отечественная компания по производству замороженных полуфабрикатов - "Макси Фуд". Ее заявка была одобрена 10 сентября 2015 года.

Это было только начало. На сегодня портфель Фонда насчитывает более 3,5 тысячи проектов во всех регионах страны. А сумма финансирования со стороны РКФР превысила $760 млн. Что интересно, более 40% этой суммы было вложено в нашу экономику за последние три года. Это дало колоссальный результат для страны. Так, выручка предприятий, профинансированных Фондом, на сегодня достигла 121,7 млрд сомов, и занимает 10% от ВВП республики. Еще недавно этот показатель находился на уровне 7,5%.

Это в очередной раз подчеркивает, что в основе роста кыргызской экономики лежит тесное взаимодействие с Россией. Именно она сегодня инвестирует в модернизацию кыргызской промышленности, агросектора, а также развивает торговлю, тем самым создавая тысячи новых рабочих мест в стране. Причем это влияние ощущается на всех уровнях: от пополнения государственного бюджета до улучшения жизни простых кыргызстанцев.

И главным проводником российских инвестиций в Кыргызстане является РКФР, который реализует в Кыргызстане масштабную программу промышленной кооперации с Россией. Деятельность Фонда - наглядный пример взаимовыгодного партнерства и союзничества между Россией и Кыргызстаном.

В рамках панельной дискуссии, приуроченной роли Фонда, гостям представили информацию об основных донорах республики, где наряду с РКФР упоминаются ЕАБР, ЕБРР, IFC и АБР. Вместе они за девять лет инвестировали в различные проекты в Кыргызстане почти $1 млрд. При этом вклад Фонда из этой суммы более 70%, что делает его не только ключевым внутренним и региональным инвестором Кыргызстана, но и среди международных финансовых институтов.

"Прежде всего, значение Российско-Кыргызского Фонда развития заключается в том, что благодаря этой совместной финансовой структуре удалось возродить промышленное производство в республике. Вступая в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Кыргызстан обязался обогатить рынок товарами собственного производства. Однако для нашей республики членство в ВТО, начавшееся с конца 1990-х годов, повлияло на конкурентоспособность местных производителей. На фоне недоступности современных технологий и финансовых ресурсов республика оказалась неконкурентоспособной из-за притока дешевых импортных товаров. Кыргызстан постепенно превратился из производителя в страну, ориентированную на перепродажу, что ярко отражалось в развитии таких крупных рынков, как "Дордой"", - вспоминает эксперт, политолог Игорь Шестаков.

По словам эксперта, создание РКФР стало не только экономическим инструментом в рамках интеграции в ЕАЭС, но и символом российской поддержки возрождения кыргызской экономики. За относительно короткий срок - около 10 лет - фонд оказал существенную поддержку предприятиям, нацеленным на экспорт и развитие локального производства.

"Важным аспектом работы фонда стало внимание к региональным предприятиям, особенно в сфере сельского хозяйства. Это не только стимулировало развитие регионов, но и укрепило социально-экономическую стабильность: создание рабочих мест, уплата налогов, улучшение жизни местного населения стали ощутимыми результатами деятельности фонда. Не случайно прогнозируется, что проекты РКФР в ближайшие годы могут увеличить ВВП Кыргызстана на $3 млрд. Это демонстрирует потенциал фонда как модели экономической трансформации, которая помогла республике постепенно перейти от статуса страны-реэкспортера к статусу государства-производителя", - заключил Шестаков.

В ближайшие годы Фонд намерен еще сильнее закрепиться в качестве главного инвестиционного института Кыргызстана. Для этого в кыргызскую экономику будет вложено более $1 млрд, из которых $630 млн - это деньги РКФР, еще $500 млн - привлеченные Фондом прямые инвестиции. Таким образом Фонд хочет нарастить долю проектов, способствующих экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, до 50%.

Сегодня Российско-Кыргызский Фонд развития активно поддерживает стратегические проекты, способствующие устойчивому развитию Кыргызстана. Ключевое внимание уделяется энергетике: реализуются восемь проектов строительства ГЭС общей мощностью 162 МВт на сумму $77 млн. Эти проекты, включая мини-ГЭС на реках Джеты-Огуз (6,7 МВт, $5,5 млн) и Шамшы (1,7 МВт, $1 млн), должны к 2027 году производить 2 млрд кВт•ч электроэнергии ежегодно, что покроет до 70% текущего дефицита.

Также фонд поддерживает развитие инфраструктуры и образования. В Караколе открылась школа Ломоносова на 660 учеников с инвестициями $1,5 млн, обеспечивающая обучение по мировым стандартам. В производственной сфере под Бишкеком строится цех для выпуска черной осетровой икры (инвестиции $2,5 млн, мощность - до 8 тонн икры в год). В транспортном секторе выделено $5,2 млн на модернизацию локомотивного хозяйства и создание ремонтной базы для тепловозов, что удвоит скорость и снизит стоимость обслуживания в Кыргызстане. Эти проекты не только снижают зависимость от импорта, но и стимулируют экономическое и социальное развитие страны.

Помимо финансовой составляющей РКФР оказывает нефинансовую поддержку российскому бизнесу, заинтересованному в инвестициях в Кыргызстан. Он предоставляет доступ к аналитическим ресурсам Фонда и помогает структурировать проекты.

Вклад и роль Фонда в развитие кыргызской экономики, и что еще более важно в российско-кыргызские отношения подробно были обсуждены в рамках панельной дискуссии с участием экспертов, который было отведено важное место в праздничном мероприятии. Между тем, если эксперты оценивали проделанную работу РКФР, то его глава - Артем Новиков - поделился стратегическими задачами финансового института до 2030 года.

Новиков подчеркнул, что в планах РКФР - поддержка "зеленой" экономики, развитие логистической инфраструктуры для повышения экспортного потенциала страны, и модернизация Кыргызской фондовой биржи, что позволит привлечь внутренние и внешние инвестиции.

"В числе приоритетов - внедрение инноваций, развитие стартапов и венчурного финансирования, направленного на ускорение экономического роста. РКФР планирует вместе с банковским сектором создать платформы на базе искусственного интеллекта и больших данных, что позволит автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами и ускорить реализацию бизнес-идей. Также Фонд будет акцентировать внимание на развитии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ежегодно выделяя не менее 1% от прибыли на стартапы и венчурное финансирование. К 2030 году мы реализуем десятки проектов", - заключил председатель правления РКФР.

Кульминацией торжества 10-летнего юбилея Российско-Кыргызского Фонда развития стал показ документального фильма об истории Фонда и его достижениях. Завершился вечер торжественным ужином в Малахитовом зале театра, где гости продолжили обсуждать работу РКФР, но уже в неформальной обстановке.

Важно, что мероприятие стало не только празднованием десятилетия РКФР, но и площадкой для выработки стратегических решений. Участники сошлись во мнении, что Фонд доказал свою эффективность и готовность адаптироваться к новым вызовам. Впереди - развитие новых проектов, направленных на долгосрочное экономическое партнерство и улучшение жизни граждан наших стран.


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URL: https://www.vb.kg/441301
Теги:
Российско-кыргызский фонд развития, Бишкек
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