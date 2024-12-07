Избран новый председатель ОЮЛ "Кыргызская Ассоциация Страховщиков"

В Бишкеке состоялось внеочередное общее собрание Объединения юридических лиц "Кыргызская ассоциация страховщиков" (КАС), на котором был рассмотрен важный вопрос об избрании нового Президента Ассоциации.

По итогам заседания кандидатом на этот пост единогласно был избран Улан Бактыгулов, выдвинутый от ОАО "Государственная Страховая Организация".

Кыргызгосстрах выражает уверенность в том, что под руководством Улана Бактыгулова страховая отрасль Кыргызстана продолжит развиваться в направлении повышения доступности, надежности и качества предоставляемых услуг. Мы искренне поздравляем Улана Бактыгулова с заслуженным избранием и желаем успехов в рвботе.

ГСО, как активный член Ассоциации, будет продолжать вносить свой вклад в укрепление позиций страхового рынка, обеспечивая защиту и поддержку интересов граждан и бизнеса страны.