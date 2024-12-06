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Задержан председатель ГНС Алтынбек Абдувапов

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР по подозрению к причастности к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных, задержан председатель Государственной налоговой службы Абдувапов Алтынбек, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, также задержан его заместитель Кыдыргычов Исламбек.

"Госкомитет считает необходимым отметить, что правильное налоговое администрирование производства, импорта и реализации подакцизной продукции (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия) является важным фактором для обеспечения, выбранного высшим политическим руководством, вектора на обеспечение постоянного роста экономики страны.

В данном контексте, особое значение имеет профессионализм и добросовестное отношение к своей работе сотрудников Государственной налоговой службы, а совершаемые ими преступления позволяют отдельной группе представителей бизнеса уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере, выводить свои реальные доходы в "тень" и наносить непоправимый урон экономике республики.

​ Для достижения своих преступных целей, отдельные представители бизнеса используют, в том числе различные нововведения, а также возможности, предоставляемые современными цифровыми технологиями, активно внедряемые в работу государственных органов Кыргызской Республики.

Так, в ходе проводимого следствия, установлена причастность к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных председателя Государственной налоговой службы А. Абдувапова и его заместителя И. Кыдыргычова.

На сегодняшний день указанные высокопоставленные чиновники задержаны, водворены в ИВС СИЗО Госкомитета. В установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение, а судом избрана меры пресечения".


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URL: https://www.vb.kg/441303
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, налоги
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