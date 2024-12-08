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Приключенческий туризм в Кыргызстане: Путь к устойчивому развитию

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- Светлана Лаптева
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Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) представила промежуточные результаты своей работы по развитию приключенческого туризма в Кыргызстане.

На рабочей встрече с национальными партнерами и партнерами из бизнес-сообщества были обсуждены ключевые шаги по формированию устойчивого системного подхода к поддержке туристического сектора в регионах с активным вовлечением органов местного самоуправления.

В обсуждении приняли участие Максат Усубалиев, директор Департамента туризма, Нурбек Сапаров, исполнительный директор Кыргызской ассоциации туристических организаций и Альбина Алимова, президент Ассоциации по устойчивому туризму в Центральной Азии.

"Кыргызстан обладает уникальными природными ресурсами и богатым культурным наследием, что делает страну идеальным направлением для приключенческого туризма. Развитие этого сектора способствует социально-экономическому росту регионов, созданию рабочих мест и увеличению доходов населения. Важно продолжать внедрять экологически ориентированные и устойчивые подходы в туризме. ПРООН остается нашим надежным партнером в этом направлении уже многие годы", - отметил Максат Усубалиев, директор Департамента туризма Максат Усубалиев.

В своей деятельности ПРООН активно поддерживает разработку и реализацию национальных программ и приоритетов Правительства Кыргызской Республики, такие как Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 года, разработку программ зеленой экономики на 2024–2028 годы и развития устойчивого туризма на 2025–2030 годы.

Кроме того, ПРООН активно поддерживает инициативы, направленные на достижение Целей устойчивого развития, обеспечивая интеграцию международных подходов в национальный контекст.

ПРООН активно содействует созданию устойчивой и инклюзивной цепочки добавленной стоимости приключенческого туризма. Благодаря стратегическому партнерству и мероприятиям по повышению потенциала, организация помогает местным сообществам использовать природные ландшафты и культурное наследие для создания инновационных туристических продуктов.

"Развитие приключенческого туризма помогает экономическому росту, достижению Целей устойчивого развития и сохранению экосистем и культурных традиций. Это предоставляет местным сообществам возможности для участия в устойчивом развитии и получения экономических выгод", - подчеркнула заместитель Постоянного представителя ПРООН в Кыргызстане Моника Ризал.

По итогам встречи участники выработали ключевые рекомендации, направленные на улучшение туристической отрасли:

1. Усиление координации между государственными органами и частным сектором.

2. Разработка и внедрение стандартов качества обслуживания на всех этапах.

3. Создание системы устойчивого управления туристическими маршрутами на местном уровне с привлечением заинтересованных сторон, включая органы местного самоуправления.

4. Поддержка зеленого туризма через программы для малого и среднего бизнеса, налоговые преференции, упрощение лицензирования и образовательные инициативы.

5. Также были представлены инициативы ПРООН по инклюзивности, включая поддержку женского предпринимательства и идей для людей с инвалидностью

ПРООН также способствует улучшению инфраструктуры, внедрению экологически чистых практик и поддержке местных предпринимателей, что вносит вклад в диверсификацию экономики и сохранение уникальных природных и культурных ценностей Кыргызстана.

Проект "Содействие торговле" продолжит работу по укреплению потенциала участников цепочки добавленной стоимости приключенческого туризма посредством обучения и внедрения стандартов качества туристических услуг и наилучших практик зеленого и устойчивого туризма. Предлагаемые меры будут способствовать созданию новых возможностей для экономического развития регионов, созданию рабочих мест и укреплению позиции Кыргызстана как уникального направления для приключенческого туризма.

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О проекте ПРООН "Содействие торговле":

ПРООН реализует пятую фазу регионального проекта "Содействие торговле в странах Центральной Азии", который финансируется правительством Финляндии. Проект направлен на оказание поддержки странам Центральной Азии (Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) в обеспечении инклюзивного и устойчивого роста за счет продвижения "зеленых" цепочек добавленной стоимости и повышения

конкурентоспособности экономик трех стран. Проект способствует формированию более жизнестойких, безопасных и учитывающих гендерную проблематику экономических структур посредством диверсификации экономики и адаптации к новым рыночным и потребительским тенденциям


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URL: https://www.vb.kg/441309
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