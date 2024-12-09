Всю неделю вероятны эмоциональные перепады. Гороскоп с 9 по 15 декабря

Близится к завершению 2024 год и на этой неделе, 15 декабря, состоится последнее Полнолуние уходящего года. Второе, значимое событие, которое состоится в этот же день, 15 декабря – это завершение ретроградного движения Меркурием. Уже 16 декабря Меркурий перейдёт в прямое движение. В течение же этой недели и Меркурий, и Марс будут двигаться ретроградно, что создаст условие для разрешения давних конфликтов и тяжб. Итог их разрешения может быть как позитивный, так и негативный, всё будет зависеть от проявленной мудрости и дальновидности при принятии решений. В течение недели вероятны эмоциональные перепады, а потому при принятии решений лучше полагаться на логические размышления, нежели на эмоции. Повышается вероятность возврата долгов и получения давно ожидаемых денег, но очередные кредиты или покупки в кредит не желательны.

Овен - обходите стороной споры и длительные обсуждения. Столкнувшись с любителями сотрясать воздух пустыми разговорами, вы потратите время, а вопросы решены не будут. Учитывая стремительное приближение новогодних праздников, времени для обсуждения и раздумий уже не осталось, важно принимать решения и действовать, дабы справиться с делами и организации новогоднего вечера и корпоративов. Ваши волевые решения поддержат как коллеги, так и близкие люди и, несмотря на наличие недовольных, поездки, встречи, свидания и корпоративы сложатся удачно. Не забрасывайте учёбу. Накопившиеся долги создадут проблемы.

Телец – постарайтесь не заострять внимание на резкий тон домочадцев и руководства. Каждый может стать жертвой плохого настроения и наговорить лишнего. Сумев удержаться от резкого ответа, вы сохраните гармонию в отношениях и обсудить действительно значимые вопросы. Благодаря продуманной стратегии, вы укрепите финансовое положение и получите необходимые документы. Дополнительные доходы позволят совершить покупки, в том числе и подарки к новому году.

Близнецы - столкнувшись с резкостью в общении призадумайтесь, прежде чем реагировать. Взвешенный подход позволит избежать неприятностей. Беспечность во время движения по дорогах также чревата последствиями. Тактичность в общении, предусмотрительность на дорогах позволят сохранить отношения, а также нервы и здоровье. Возможно возобновление общения, а также дружеские посиделки и свидания, которые не удавались в течение года.

Рак - не спешите во время покупок, а также не перегружайте себя рутинными делами. Переутомление на работе грозит недомоганием, а импульсивные траты опустошением казны и в тот момент, когда вы найдёте то, что вы действительно хотите приобрести, закончатся деньги. Взявшись за дела, выполнение которых действительно может повлиять на рост доходов ещё в этом году, вы наполните казну и неспешно выберите то, что давно хотели приобрести, исполнив свою мечту.

Лев - эмоционально реагируя на каждое пустяковое замечание или критику, вы испортите отношения потратите много нервов, переживая по этому поводу. Справившись с возмущением, вы вернётесь к деловым переговорам, где предстоит ставить финальную точку, а также к организации новогодних мероприятий, встречам с друзьями и свиданиям. Поездки, впечатление от общения, вдохновят вас на новые подвиги в карьере и учёбе. Подвернётся ещё одна возможность устроить личную жизнь. .

Дева - своевременная забота о здоровье предотвратит обострение хронических заболеваний. А учитывая приближение новогодних праздников, хворать сейчас не время. Предстоит крутиться как белка в колесе, выполняя работу, которой с каждым днём будет становиться всё больше. Доходы также начнут возрастать и этим важно пользоваться, поскольку покупок и прочих трат, в том числе и на организацию праздника предстоит много. Кстати, покупки в течение недели также ожидаются удачными.

Весы – иронические замечания и комментарии в ваш адрес, могут задеть за живое, если вы позволите себе на них отреагировать. Игнорируя попытки вывести вас их себя, вы в спокойном ритме продолжите воплощать в жизнь свои планы и останетесь довольны как поездками и общением, так свиданиями и предновогодними корпоративами. Есть шанс поправить успеваемость и удачно сдать всевозможные тесты, экзамены.

Скорпион – возникшие споры могут навредить как отношениям с руководством, так и с домочадцами. Чувствуя что разговор переходит на повышенные тона, остановитесь и сбавьте пыл. В будущем эти вопросы решатся гораздо проще, а пока посвятите себя целиком работе и пополнению казны. Вы сможете получить давно обещанные деньги, вернуть долги, а также создать дополнительные источники доходов. Всё это и позволит вам сделать запланированные покупки к новогодним праздникам.

Стрелец – будьте выше досужих сплетней и колких комментариев в ваш адрес. Всё это не имеет значения, но может повлиять на ваше настроение. Эмоциональные переживания могут не лучшим образом сказаться на поездках, став причиной происшествий. Созидательного общения будет более чем предостаточно и, вопреки чаяниям завистников, вы преуспеете в делах и учёбе, увлекательно проведёте встречи, а также свидания и займётесь организацией новогодних мероприятий, с чем тоже благополучно справитесь.

Козерог – делайте своевременный отдых, дабы избежать недомогания, и не покупайте первую попавшуюся вещь. Работая в спокойном ритме, вы гораздо больше успеете сделать, чем в режиме аврала допустите ошибки, которые придётся впоследствии переделать. Шаг за шагом двигаясь к цели, вы существенно пополните казну и сможете многое себе позволить, пройдясь по торговым центрам. Покупки будут выгодны и можно совершать сделки с недвижимостью.

Водолей – вы можете быть вдвойне полезны, позволяя деловым партнёрам и домочадцам реализовывать свои идеи, рассчитывая на такой же подход к вашим замыслам с их стороны. В попытке что-либо доказать, вы можете погрузиться в пучину раздоров, что только отдалит от достижения желанной цели. Благодаря взаимоуважению, договора могут быть подписаны, а поездки как деловые, так и развлекательные, сложатся успешно. От принятых решений будет зависеть не только завершение года, но и новогодние праздники.

Рыбы – отбросьте тревоги. Вы склонны преувеличивать значимость затруднений, что может отразиться на вашем эмоциональном состоянии и здоровье. Преодолев затруднения, выбравшись их эмоционального тупика в отношениях, вы достигнете существенного прогресса в делах. Подоспевшая поддержка влиятельных людей посодействует карьерному росту и получению документов. Возможны дополнительные финансовые поступления, выгодные покупки, что подготовит вас к новогодним праздникам.

Астролог Андрей Рязанцев