Нурланбек Шакиев почтил память героев ВОВ в Москве в рамках ОДКБ

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев находится с рабочей поездкой в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, сначала торага вместе с главами парламентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посетили Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве и возложили венок к памятнику "Солдата Победы" в зале славы.

Наряду с этим Нурланбек Шакиев ознакомился с выставкой, посвященной Великой Отечественной войне, прославляющей подвиги отцов и дедов. На выставке также представлена информация о героизме как кыргызских воинов-фронтовиков, так и тружеников тыла.

Напомним, что Нурланбек Шакиев прибыл в Москву для участия в очередных заседаниях Парламентской Ассамблеи ОДКБ.