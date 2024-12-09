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Нурланбек Шакиев почтил память героев ВОВ в Москве в рамках ОДКБ

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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев находится с рабочей поездкой в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, сначала торага вместе с главами парламентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посетили Центральный музей Великой Отечественной войны в Москве и возложили венок к памятнику "Солдата Победы" в зале славы.

Наряду с этим Нурланбек Шакиев ознакомился с выставкой, посвященной Великой Отечественной войне, прославляющей подвиги отцов и дедов. На выставке также представлена информация о героизме как кыргызских воинов-фронтовиков, так и тружеников тыла.

Напомним, что Нурланбек Шакиев прибыл в Москву для участия в очередных заседаниях Парламентской Ассамблеи ОДКБ.


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URL: https://www.vb.kg/441336
Теги:
ОДКБ, спикер, Москва, Жогорку Кенеш
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