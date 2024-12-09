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Кыргызстан ратифицировал соглашение с Японией о стипендиальной программе

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Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР "О ратификации Обменных нот между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Японии по проекту "Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов" и Грантового соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Японским Агентством Международного Сотрудничества (JICA) по проекту "Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов", подписанных 1 августа 2024 года в городе Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 20 ноября 2024 года.

Целью данного закона является ратификация Обменных нот между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Правительством Японии по проекту "Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов" и Грантового соглашения между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и Японским Агентством Международного Сотрудничества (JICA) по проекту "Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов", подписанных 1 августа 2024 года в городе Бишкек.

Грантовым соглашением предусматривается предоставление возможности государственным и муниципальным служащим Кыргызской Республики пройти двухгодичное обучение на английском языке в ведущих университетах Японии с последующим правом получения степени магистра и доктора.

В рамках проекта "Стипендиальная программа по развитию человеческих ресурсов" предусмотрено обучение 19 служащих по программам магистратуры на 2025-2027 учебные годы и 1 служащего по программе докторантуры на 2025-2028 учебные годы.

По условиям Грантового соглашения Правительство Японии предоставляет Кабинету Министров Кыргызской Республики грант в размере 342 000 000 (триста сорок два миллиона) японских йен в соответствии с законодательством Японии в рамках Обменных нот и Грантового соглашения.


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URL: https://www.vb.kg/441343
Теги:
ратификация, стипендия, Япония, Кыргызстан, Кабинет министров, Садыр Жапаров
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