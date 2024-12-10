Добрый Ташиев - сильная рука Кыргызстана

Глава ГКНБ генерал Ташиев – личность многогранная. Когда речь идет о человеке, попавшем в сложную жизненную ситуацию, Камчыбек Кыдыршаевич не оправдывает свою "каменную" фамилию. С готовностью приходит на помощь. Жительнице Алая помог получить документы на детей, принял и выслушал девочек-сирот, которые остались без дома, - и теперь они получат квартиры. Еще один парень при содействии Ташиева получил свидетельство о рождении и паспорт… Можно смело сказать, что Камчыбек Ташиев – самый милосердный из генералов и председателей ГКНБ. Но только не с ОПГ и коррупционерами. С ними он суров беспощаден.

Любой народ издревле уповает на некоего царя-батюшку или хана-заступника, который придет, защитит и решит все проблемы. И даже принципиальные противники монархии и самые ярые сторонники равноправия и демократии в глубине души мечтают о сильной руке – мощном и всемогущем покровителе, к которому можно обратиться с жалобой на несправедливость и который обязательно поможет. В лице Ташиева кыргызстанцы и обрели такого народного заступника.

Вопрос теперь в другом: помогут ли сами кыргызстанцы генералу навести в стране полный и окончательный порядок? Он сильный, но в одиночку ему не справиться. Коррупция – как мифическая многоголовая змея-гидра: рубишь одну голову – на ее месте вырастают две.

Изгоняя очередного горе-правителя, народ возмущался тем, что тот долгие годы обирал жителей своего государства, наживаясь за счет простых кыргызстанцев. На самом деле все наши "бывшие" совершили еще более тяжкое преступление, последствия которого мы до сих пор разгребаем. Начал Акаев, продолжил Бакиев, закрепили Атамбаев с Жээнбековым – построение в Кыргызстане преступной по своей сути сословной системы.

Сословия – социальные группы, которые обладают определенными привилегиями и правами. По идее каждое сословие обладает и обязанностями, но это далеко не факт. В Кыргызстане со времен обретения независимости с подачи меняющихся, как перчатки, президентов сложилось два сословия. Или, если хотите, две касты. Одна из которых – каста неприкасаемых… Только это не то индийское низшее и самое бесправное сословие. Наоборот: кыргызские неприкасаемые – это те, кого по определению нельзя трогать по причине их "избранности". В эту высшую касту тридцать с лишним лет входили политики, чиновники, бизнесмены-олигархи. Особое почетное место среди них занимали бандиты, которые тоже считались весьма уважаемыми людьми, потому что по-барски разруливали любую непростую ситуацию и держали на контроле все, что происходило в стране.

Верхнее, высшее сословие состояло сплошь из "небожителей", которых никто не посадит (они же памятники) и никто из простых смертных до них не допрыгнет. "Сливки" общества жили по своим собственным законам (точнее – по понятиям). Воровали по-крупному, не оглядываясь ни на правоохранителей, ни, тем более, на простых граждан, которых относили к низшему сословию. У "низов" были свои законы, не пересекавшиеся с "высшими". Эти два сословия вообще никак не пересекались. "Низшим" до высших – как пешком до Луны и никакой возможности хотя бы приблизиться к занятой "небожителями" нише. "Википедия" честно пишет: "Принадлежность к сословиям передается по наследству".

Помните анекдот? Маленький внук спрашивает дедушку-полковника: "Дедушка, а когда я вырасту, я тоже могу стать полковником?" - "Конечно, внучек". – "А генералом могу стать?" - "Нет, генералом не можешь. У генералов свои внуки есть".

Так и было. Если ты, к примеру, не сын депутата – будь ты хоть семи пядей во лбу, депутатство тебе не светит.

Генерал Ташиев сломал этот "генеральский" анекдот и старательно ломает сословный принцип построения кыргызского общества. Если ты сын дехканина, но имеешь стремление и задатки, чтобы стать генералом – станешь. Именно так в конце концов и будет. Хоть и несладко сейчас генералу Ташиеву приходится в борьбе не только собственно с коррупцией, но и с общественным сознанием.

Беда в том, что за три с лишним десятилетия сословная система буквально въелась в народные умы. Народ роптал – воруют, мол. Но, как ни парадоксально, не горел желанием искоренять воровство. Иначе в Кыргызстане не случилось бы столько безрезультатных, бесполезных революций. Народ, по большому счету, устраивало, что крупные воры не вмешиваются в его, народную, "низшую" жизнь. Дают возможность тоже коррупционировать – по мелочам. Принести "подарок" учителю в обмен на приличную оценку. Заблаговременно "отблагодарить" врача, чтобы отнесся повнимательнее. Сунуть взятку какому-нибудь писарю, чтобы выписал справку. Откупиться от гаишника…

Очень долгое время многим и многим рядовым кыргызстанцам не приходило в голову, что может быть как-то по-другому. Он, рядовой кыргызстанец, ждал "сильную руку", которая разберется с крупнокалиберными коррупционерами. Но к тому, что и ему, рядовому, придется меняться, - он готов не был.

Потому-то с таким скрипом идет война с коррупцией, объявленная Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым. С масштабными ворами разобраться проще, чем переформатировать людское сознание.

"Мы недавно в Оше собрали сотрудников сферы здравоохранения и провели большое собрание, - рассказывает сам Ташиев. – Наши сотрудники рассказали о борьбе с коррупцией, о методах борьбы с ней… Но через два-три дня один сотрудник, который сидел на этом собрании, был задержан со взяткой". Люди, по словам Ташиева, привыкли к коррупции, поэтому работа не дает ожидаемых результатов.

"Ох, нелегкая это работа – из болота тащить бегемота". И как тут не вспомнить раннего Горбачева, советовавшего каждому "начать с себя"? Генерал Ташиев силен, но не всесилен. И даже если он лично будет проводить беседы с каждым гражданином, кто-нибудь вскоре обязательно "проколется", не удержится (ведь столько лет ему внушали, что взятка – это нормально).

Вот поэтому Камчыбек Кыдыршаевич опытным путем пришел к необходимости ужесточения наказаний за коррупционные преступления: слова убеждают не всех, но чужой пример с тюремной решеткой наверняка убедит. Сейчас главное – чтобы в эту антикоррупционную кампанию не на словах, а на деле включился народ. Только тогда наступит перелом, и коррупционная гидра перестанет отращивать новые головы.