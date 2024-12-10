Кыргызстанцы начали обращаться в Центры обслуживания фермеров

В Сузакский районный центр обслуживания фермеров обратились 19 фермеров, в Кара-Суйский ЦОФ – 183 гражданина, в Каракольский ЦОФ – 28 человек. В то же время 19 фермеров смогли получить ответы на интересующие их вопросы на ЦОФе, который открылся 30 ноября в Айтматовском районе Таласской области, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"Следует отметить, Центры обслуживания фермеров были открыты по поручению заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаева.

Целью ЦОФ является консультирование фермеров, предпринимателей по вопросам, поднятым фермерами и предпринимателями по таким вопросам, как оказываемые населению государственные услуги в области сельского хозяйства, реализуемые проекты, предварительные процедуры экспорта сельскохозяйственной продукции, необходимость использования агротехнологий в полевых работах, методы капельного орошения, ветеринария, животноводство и многое другое.

В настоящее время такие центры функционируют в городах Бишкек, Каракол, Сузакском, Кара-Суйском и Айтматовском районах.

На сегодняшний день составлен график работы и на основании утвержденного графика сотрудники 3 служб, 6 департаментов, 3 институтов ежедневно оказывают услуги фермерам в центре.

Большинство обратившихся в центр задают важные вопросы о кредитовании агропромышленного комплекса, о том, какая государственная помощь оказывается на выращивание мериносовых овец, получение кредитов на открытие птицефермы, расчистку пастбищ, отделение племенных животных, получение техники через лизинг, химизацию, выращивание клубники, разведение пород, регистрацию фермерских хозяйств, организацию кооперативов, проекты по животноводству".