Кыргызстан принял участие в дипломатическом базаре в Нью-Дели

В Нью-Дели посольство Кыргызской Республики в Индии приняло участие в 34-м международном благотворительном дипломатическом базаре, организованном Делийским Содружеством Ассоциаций женщин (DCWA) совместно с Посольствами иностранных государств.

Официальное открытие Дипломатического базара состоялось с участием посла Кыргызской Республики Аскара Бешимова, приглашенного в качестве Главного гостя.

Посол Бешимов совместно с Оргкомитетом мероприятия посетил павильоны стран-участниц и индийских компаний, презентующих различные товары и продукцию своих стран.

Посольство Кыргызской Республики представило посетителям изделия ручного производства из шелка, шерсти, традиционные сувениры, мед, сухофрукты и кондитерские изделия.

Большой интерес у местных граждан и дипломатического корпуса вызвал стенд Посольства, на котором презентовались картины с горными пейзажами, посвященный инициативе Кыргызской Республики об объявлении 11 декабря – Международным Днем Гор.

Посольство также внесло свой вклад в розыгрыш подарочной корзины с отечественными продуктами и туристическими брошюрами с информацией о Кыргызстане.

Главной целью мероприятия, в котором участвовало около 30 дипломатических миссий, является сбор средств на благотворительность. Все средства, вырученные от продажи сувениров и продуктов питания пойдут на нужды социального учреждения для детей с особыми потребностями и из малообеспеченных семей района Замрудпур города Нью-Дели.