В посольстве Азербайджана в Кыргызстане открыли бюст Гейдару Алиеву

Новый бюст общенациональному лидеру азербайджанского народа, архитектору и созидателю современного независимого азербайджанского государства, всемирно известному политическому деятелю Гейдару Алиеву установлен по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Кыргызстане Латифа Гандилова. Открытие приурочено к 21-й годовщине кончины выдающегося государственного деятеля.

Почтить память великого лидера пришли послы Казахстана Рапиль Жошыбаев, Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев, Таджикистана Ализода Назирмад, Беларуси Сергей Молунов, председатель совета Ассамблеи народа Кыргызстана Алмамбет Матубраимов, депутат ЖК Арсланбек Малиев, председатель Союза писателей КР Каныбек Иманалиев, директор школы имени Гейдара Алиева Каныкей Алымкулова, представители посольства Турции, Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), азербайджанской диаспоры в Кыргызстане, постоянный представитель Кипра и другие.

- Открытие бюста - это очень важное событие для меня. Редко бывает в жизни такое, когда твой агреман подписывает общенациональный лидер Гейдар Алиев, а твое назначение - Ильхам Алиев. Я очень счастливый человек в этом отношении. И это мой долг, мое желание накануне Дня памяти установить новый бюст Гейдару Алиеву в нашем посольстве, - сказал посол Латиф Гандилов.

Эскизы постамента, по его словам, сделал он сам. А бюст – творение азербайджанского скульптора, народного художника Омара Эльдарова. Постамент изготовлен из афганского мрамора, а бюст - из итальянского. "Бюст в честь памяти Гейдара Алиевича мы установили и в посольстве Азербайджана в Казахстане, когда я работал там послом", - добавил Латиф Гандилов.

Как отмечалось на встрече, Гейдар Алиев долгие годы руководил Азербайджаном. В 1969 году он был назначен первым секретарем Компартии Азербайджана. В стране тогда наблюдался экономический спад. Но через некоторое время отстающая республика под его руководством стала одной из самых передовых в бывшем Союзе. В течение 12 лет она получала переходящее Красное знамя, как победитель соцсоревнования. Такие руководители, как Гейдар Алиев, были нужны не только Азербайджану, но и всему СССР. И в 1982 году он вошёл в состав высшего руководства СССР, став членом политбюро ЦК КПСС. В ранге первого заместителя главы советского правительства Гейдар Алиев отвечал за промышленность, транспорт, культуру, образование.

Но по настоятельной просьбе народа в 90-е годы снова вернулся в Азербайджан, потому что страна тогда была на грани распада, со стороны Армении были предъявлены территориальные претензии к Азербайджану, начались военные действия. В октябре 1993 года Гейдар Алиев стал президентом независимого Азербайджана и занимал этот пост до своей смерти в 2003 году. Под его руководством Азербайджан снова восстановил темпы своего экономического развития и стал крепким государством. Гейдар Алиев всегда верил, что Азербайджан восстановит и свою территориальную целостность.

- Наш уважаемый президент Ильхам Алиев полностью выполнил заветы общенационального лидера Гейдара Алиевича, обеспечив территориальную целостность Азербайджана. Азербайджан сегодня активный участник международного сообщества. На высочайшем уровне страна недавно провела Конференцию ООН по изменению климата (СОР29), участие в которой приняли около 90 тысяч человек, в том числе президенты и главы правительств из 80 стран мира. Это высокая оценка деятельности нашего президента Ильхама Алиева, - сказал Латиф Гандилов.

На мероприятии не звучало длинных официальных речей, все говорили тепло и искренне о политике с огромной харизмой, вспоминали встречи с Гейдаром Алиевичем, его приезд в Кыргызстан.

- В 1995 году он приехал на 1000-летие эпоса "Манас", и я сопровождал его, как председатель Собрания народных представителей парламента. Мы встречались с ним и позже, и я был рад каждой встрече с этим мудрым и прозорливым политиком. Считаю, что именно Гейдар Алиев заложил основы нынешних добрососедских отношений с Кыргызстаном. Бишкекский протокол, подписанный в мае 1994 года о прекращении огня в Карабахском конфликте, крепко сблизил тогда наши страны. И сегодня Азербайджан и Кыргызстан объединяет большое взаимопонимание.

Что меня восхищало в этом человеке, так это то, что Гейдар Алиевич умел принимать верные решения в сложные для его родного Азербайджана времена, он действовал смело, просчитывая ситуацию на много ходов вперед, и никогда не ошибался! Азербайджан сегодня цветет, восстановил свои исторические границы. Президент Ильхам Алиев успешно продолжает мудрую политику своего отца. Престиж Азербайджана неуклонно растет, и все это на том фундаменте, который создал уникальный политик с большой душой, - поделился своим впечатлением от встреч Алмамбет Матубраимов.

- В памяти старших поколений всего советского народа Гейдар Алиев остается как высокопрофессиональный и умелый организатор, обладавший уникальным политическим мышлением и мудростью. Будучи первым заместителем кабинета министров СССР, он уделял внимание всем республикам, в том числе Кыргызстану. Под его руководством Азербайджан достиг больших высот. Очень верно тогда заметил Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, вручая очередной орден Ленина республике: "Широко шагает Азербайджан". Он и сейчас широко шагает. Я недавно был в Баку и увидел, что сегодня Азербайджан и его столица – это сказка, - сказал депутат ЖК Арсланбек Малиев.

- Несколько раз я был в составе делегаций во время визитов президентов Кыргызстана в Азербайджан и видел, с таким радушием, теплотой встречал гостей Гейдар Алиев. Он обладал потрясающим интеллектом и феноменальной памятью. Выступал всегда без бумаг, подсказок, поскольку глубоко, на профессиональном уровне разбирался в различных сферах жизни страны. А это - характерная черта настоящего патриота, знатока национальной жизни.

Судя по его выступлениям, Гейдар Алиевич обладал редким даром красноречия и огромным обаянием. Помню, на первом Курултае азербайджанцев мира он так проникновенно и убедительно говорил, что его выступление до сих пор осталось в памяти участников той большой встречи. Он сказал всем нам, что где бы каждый из нас не жил, он должен быть достоин той страны, где живет сейчас, подчеркнув, что азербайджанцы должны быть связаны друг с другом, так как это будет помогать сохранению нашего языка, наших традиций, наших обычаев. Гейдар Алиев заверил всех нас тогда, что он, как Президент Азербайджана, до последнего вздоха будет защищать независимость, внутреннюю стабильность Азербайджана, развивать экономику, а самое главное – добиваться освобождения оккупированных исторических территорий страны. Он остался в памяти каждого азербайджанца, независимо от того, где каждый из нас живет, идеалом не только, как талантливый руководитель страны, но и как глубоко гармоничная, цельная, всесторонне развитая личность, - сказал заслуженный врач Кыргызстана Акиф Алафердов.

Каныбек Иманалиев также вспомнил встречу с Гейдаром Алиевым. "В августе 1995 года проходили юбилейные торжества в честь 1000-летия эпоса "Манас". Но из всех представителей тюрко-язычных стран только Гейдар Алиев поехал в Талас, на родину великого Манаса. Это свидетельствует о его глубоком уважении к нашему народу, духовной, внутренней культуре Гейдара Алиевича", - сказал Каныбек Иманалиев.

Он также отметил, что Гейдар Алиев очень ценил мир и дружбу между странами. "Наши сегодняшние отношения развиваются в этом позитивном русле. Достаточно сказать о том, что только Азербайджан успел отметить юбилей Чингиза Айтматова непосредственно с главным участником торжества. Это высочайшее уважение азербайджанского народа к творчеству великого кыргызского писателя", - добавил Каныбек Иманалиев.

Почтят память о Гейдаре Алиеве сегодня и в Кыргызско-Турецком университете "Манас". Он оставил глубокий след не только в истории Азербайджана, но и всей мировой политики как поистине феноменальная личность масштабных дарований. И память о таких людях не меркнет…