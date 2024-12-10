В КР впервые проведены эндоваскулярные операции при аневризме аорты

В Национальном центре кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова эндоваскулярные хирурги центра совместно с коллегами из Республики Корея провели две сложнейшие эндоваскулярные операции по протезированию аневризм аорты.

У эндоваскулярных хирургов была сложная задача: установить стент-графт так, чтобы он точно "приземлился", надежно закрыв поврежденный участок аорты. И с ней они блестяще справились в обоих случаях. Пациенты на следующий день уже ходили по палате.

- Мы давно хотели начать в центре имплантирование стент-графтов при аневризмах аорты – это жизнеугрожающее расширение ее стенок. Тем более, что таких больных немало. Человек, страдающий этим недугом, рискует своей жизнью ежесекундно. Если напор крови в аорте – грудной или брюшной повышается, то "авария" неизбежна: она разрывается. Что неминуемо влечет за собой скорый - в течение считанных минут летальный исход, - говорит известный в нашей стране эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенохирургии сердца и сосудов, доктор медицинских наук, профессор Мурат Дадабаев. – Сегодня летальность в этой группе структурных заболеваний составляет от 50 до 75 процентов. А этих больных можно спасти благодаря установке стент-графтов. Такие высокотехнологичные операции проводят сейчас практически во всех странах мира и спасают тысячи жизней.

По его словам, они пригласили своих коллег из Республики Корея для проведения этой процедуры очень сложным больным с такой патологией. Все операции проводились профессиональной командой, в составе которой были - один из ведущих в Кыргызстане кардиохирургов Амирбек Мидинов, сосудистые хирурги, анестезиологи. К операциям долго готовились – пациенты прошли компьютерную томографию, эхографию, другие обследования, для них подбирали стент-графты, несколько раз проводились даже международные консилиумы. Корейские доктора привезли с собой запасные стент-графты на случай непредвиденных ситуаций.

- Первую операцию совместно с профессором университетской клиники Сонг Квон Кангом мы провели пациенту с аневризмой брюшного отдела аорты с поражением подвздошных артерий, несущих кровь к нижним конечностям. Мы установили четыре стент-графта – один в брюшном отделе аорты, ниже почечных артерий, и три – на подвздошных сосудах. У второго нашего пациента аневризма грудной аорты была выше подключичной артерии. Поэтому операцию пришлось проводить в два этапа. На первом Амирбек Мидинов сделал сонно-подключичный анастомоз и перевязал подключичную артерию. А потом мы установили стент-графт в восходящий отдел аорты. Операция длилась около полутора часов, - объяснил Мурат Хасанович. - Такие совместные операции – это отличный мастер-класс, тренинг. И, думаю, еще несколько таких совместных операций, и мы будем выполнять их самостоятельно. При наличии, конечно, необходимых расходных материалов.

- Особенность таких высокотехнологичных операций – это совместная работа высокопрофессиональных специалистов. Для проведения этих двух операций была создана сердечно-сосудистая команда. Мне, как директору центра, очень приятно, что наши эндоваскулярные, сосудистые хирурги, анестезиологи, кардиохирург, наши гости из Южной Кореи, объединившись в одну команду, впервые провели такие уникальные операции. Считаю, что создание такой команды – это будущее. Мы должны интегрироваться и вместе работать в одной связке – эндоваскулярные, сосудистые хирурги, кардиохирурги, кардиологи, анестезиологи. Только тогда будут условия для развития и оказания помощи нашим больным по международным стандартам. И нынешние успешно проведенные операции – это уже первые результаты начатой нами реконструкции в системе оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми патологиями в нашей стране, - сказал директор Национального центра кардиологии и терапии, доктор медицинских наук, профессор Талант Сооронбаев.

- Как я убедился во время операции, в центре работает профессиональная команда эндоваскулярных хирургов. Две совместно проведенные нами операции показали это, они прошли спокойно, чувствовалась уверенность в действиях моих кыргызских коллег, - поделился своим впечатлением корейский профессор. – С командой профессора Дадабаева мы будем и дальше тесно сотрудничать для развития рентгенэндоваскулярной хирургии в вашей стране. И я готов помогать коллегам в этом.

- С профессором Сонг Квон Кангом мы обсудили перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Корейские коллеги хотят продолжить обучение наших молодых хирургов по эндоваскулярной хирургии и, думаю, планы вполне реальны, - считает директор центра Талант Сооронбаев.

Разговор в ординаторской

Мурат Хасанович, поясните подробнее, что такое стент-графт, как он защищает сосуд от разрыва?

- Это металлическая сетка-каркас, которая сначала пребывает в сложенном состоянии внутри доставляющего катетера, а непосредственно в области поражения кровеносного сосуда его раскрывают, и он принимает форму трубки. С внутренней стороны стент-графта - специальный полимер. Он обеспечивает герметичность. Таким образом, в месте образования аневризмы, где сосуд патологически расширен и угрожает разрывом, или в зоне расслоения аорты стент-графт формирует русло кровотока нормального размера, оставляя деформированный участок за пределами протеза.

В чем преимущество рентгенэндоваскулярного протезирования при аневризме аорты перед открытой хирургией?

- Имплантация стент-графта - это малотравматичное вмешательство, не требует общего наркоза, искусственного кровообращения, практически отсутствует риск осложнений и длится не более часа-полутора часов. В разы меньше времени пациенту приходится провести в клинике, на следующий день мы разрешаем пациенту уже ходить. То есть будущее, конечно, за такими технологиями.

Как стент-графт оказывается в аорте?

- Как правило, это доступ через бедренную артерию.

Каковы причины появления аневризмы?

- Подавляющее большинство случаев развития аневризмы аорты – до 80 процентов, согласно исследованиям, вызвано атеросклерозом сосудов, которые теряют свою эластичность. Провоцируют атеросклероз повышенный уровень холестерина в крови, сахарный диабет, высокое артериальное давление.

Профессор, высокотехнологичные операции относятся к дорогостоящим и не всем могут доступны…

- Но это же не значит, что мы не должны их внедрять! Иначе страна безнадежно отстанет в области медицины, кыргызстанцы будут по-прежнему ездить оперироваться за рубеж или умирать, потому что в стране такие операции не проводят. Больных-то меньше не становится. Благодаря повышению уровня жизни увеличивается ее продолжительность. Само понятие "возрастной" пациент сегодня претерпело изменения. Сегодня к пожилым пациентам относятся люди даже после 75 лет, которые тоже хотят жить.

В этом году мы провели впервые в стране операцию по замене пораженного аортального клапана на искусственный через мини-доступ. Для людей с таким пороком сердца замена клапана – это единственная возможность выжить. Больные страдают тяжелой отдышкой даже в состоянии покоя и не могут полноценно двигаться. Из-за отложения солей кальция на стенках клапана сердцу становится труднее перекачивать кровь. Нагрузки на него возрастают, развивается сердечная недостаточность. Обычно больные с этим диагнозом живут 1-2 года. У нашего пациента после операции исчезла одышка, он без проблем с дыханием проходит значительное расстояние. То есть человек вернулся к нормальной жизни. Эту операцию, уникальную пока для Кыргызстана, уже давно выполняют наши зарубежные коллеги. И в будущем году мы намерены продолжить такие операции.

Сегодня можно поменять практически любой клапан и поставить стент-графт. Высокотехнологичные операции уникальны тем, что значительно безопаснее прежних, не требуют разрезов и остановки сердца, существенно сокращают время восстановления. Они подходят прежде всего пожилым людям, которым противопоказаны операции на открытом сердце.

Но сейчас есть немало оппонентов, которые считают, что Кыргызстан – бедная страна, а операции стоят дорого и поэтому не надо их у нас внедрять. Я категорически, да и не только я, а, уверен, все мои коллеги, медики, с этим не согласны. Во-первых, мы действительно отстанет от всего мира. Развитие вот таких технологий позволит готовить квалифицированных специалистов. Когда страна сможет финансировать такие технологии, может не оказаться врачей, владеющих ими. Поэтому надо параллельно проводить высокотехнологичные операции и готовить специалистов. В этом убежден и наш директор, профессор Талант Маратбекович Сооронбаев, который уделяет много внимания развитию и поддержке современных эндоваскулярных технологий не только в нашем центре, но и по всей стране.

Да, передовая методика обходится недешево. Но мы очень надеемся на поддержку государства, которая сегодня уже чувствуется в медицине. Да и возможностей у людей появилось больше для проведения таких процедур. Я имею в виду поддержку многочисленных фондов, в том числе международных. Есть в Кыргызстане люди, компании, которые жертвуют деньги на дорогостоящее лечение другим. И таких немало.

Помнится, такая неоднозначная реакция была, когда внедряли операции с использованием также дорогостоящих, особенно по тем временам, окклюдеров – устройств, закрывающих с минимальным хирургическим вмешательством врожденные пороки сердца у детей. Сколько обреченных ребятишек с тяжелыми врожденными пороками сердца удалось спасти благодаря этим тоже дорогостоящим устройствам! И продолжают спасать, и ни у кого сегодня уже не возникает сомнений: надо ли их применять или нет. Как врач, считаю, что людям всегда надо дать шанс на жизнь. И если человек хочет провести операцию в своей стране, то почему его надо лишать этого шанса? Ценность человеческой жизни была и остается по-прежнему самой высокой.

По мнению заведующего кафедрой общей факультетской хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии КРСУ, доктора медицинских наук, профессора Талгата Осмонова, сегодня исторический день и для Национального центра кардиологии и терапии, и для страны в целом.

- Внедрение таких высокотехнологичных операций стало, без преувеличения, спасением для жителей нашей страны. Сейчас в цивилизованном мире продолжительность жизни, в том числе и в Кыргызстане, резко увеличилась. Средний возраст достиг 70 лет и даже больше. Но стало и больше долгожителей с такой патологией, как атеросклероз. А атеросклеротическое поражение крупных сосудов нередко приводит к разрыву крупного сосуда и образованию аневризмы, образно говоря, "мешка" около него. Если лопнет аневризма, что происходит тоже нередко, то помочь человеку в этом случае медицина практически бессильна. Он погибает в считанные секунды из-за большой кровопотери.

Опасность же аневризмы в её молчаливом течении, причем жизнеугрожающие разрывы происходят и при относительно небольших аневризмах. Сложность заключается в том, что практически отсутствует возможность нехирургического лечения. Открытые операции по замене поврежденного участка сосуда очень тяжелые, травматичные, длятся, как минимум, по восемь часов. Не все больные выдерживают их. И, как говорится, слава Богу, что на помощь и больным, врачам пришла рентгенэндоваскулярная хирургия, - сказал один из ведущих сосудистых хирургов в стране, профессор Талгат Осмонов.