Погода
$ 86.76 - 87.19
€ 91.22 - 92.22

Избраны 700 делегатов на III Народный курултай

98  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Избраны делегаты на III народный курултай, сообщили в секретариате курултая.

По данным ведомства, собрания для избрания делегатов прошли в городах Бишкек и Ош, 14 городах областного значения, 17 городах районного значения и в 231 айыльном аймаке.

Всего было избрано 640 делегатов, также избраны 30 делегатов от трудовых мигрантов за рубежом и 30 делегатов от этнических сообществ.

Напомним, курултай пройдет 20-21 декабря в Бишкеке. В настоящее время ведутся организационные работы по подготовке к проведению курултая.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441370
Теги:
курултай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  