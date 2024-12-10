Избраны 700 делегатов на III Народный курултай

Избраны делегаты на III народный курултай, сообщили в секретариате курултая.

По данным ведомства, собрания для избрания делегатов прошли в городах Бишкек и Ош, 14 городах областного значения, 17 городах районного значения и в 231 айыльном аймаке.

Всего было избрано 640 делегатов, также избраны 30 делегатов от трудовых мигрантов за рубежом и 30 делегатов от этнических сообществ.

Напомним, курултай пройдет 20-21 декабря в Бишкеке. В настоящее время ведутся организационные работы по подготовке к проведению курултая.

Источник: Кабар