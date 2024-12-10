Масалиев потребовал снизить комиссию со стороны сервиса "Яндекс Такси"

Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству на заседании сегодня, 10 декабря, рассмотрел и одобрил законопроект "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике" во втором чтении, сообщает пресс-служба ЖК КР.

Инициатор – председатель Кабинета министров.

Информацию о законопроекте представил заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов.

Законопроект разработан для устранения коллизии между Законом Кыргызской Республики "О транспорте" и Законом Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республики" в части сроков выдачи лицензий на занятие деятельностью по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом. Введение лицензирования перевозки пассажиров легковыми такси обяжет водителей выполнению требований транспортного законодательства, позволит обеспечить безопасность перевозки пассажиров и даст возможность проводить надлежащую работу по государственному регулированию процесса перевозок пассажиров в целом, в комплексе с остальными видами пассажирского транспорта.

В ходе обсуждения депутат Исхак Масалиев указал на высокую комиссию со стороны сервиса "Яндекс Такси" и выступил с требованием снизить комиссию. Депутат Гулшаркан Култаева задала уточняющие вопросы относительно требований и порядка получения лицензии. Депутат Бахридин Шабазов спросил о контроле за соблюдением лицензионных требований.

Кроме этого, рассмотрен и одобрен законопроект "О внутреннем водном транспорте" во втором чтении. Инициатор законопроекта – председатель Кабинета министров.

Так, проект закона направлен на осуществление государственного регулирования, контроля и надзора в сфере водного транспорта в целях удовлетворения потребностей экономики и населения в перевозках по водным путям, обеспечения безопасности судоходства и создания условий, необходимых для развития рынка транспортных работ и услуг, посредством правового обеспечения, технического регулирования, реализация государственной политики в области водного транспорта, контроля за соблюдением законодательства Кыргызской Республики в сфере водного транспорта.