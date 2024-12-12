Темирбек Алымбеков: "Кыргыз Туусу" - энциклопедия кыргызского народа

Газета "Кыргыз Туусу" в этом году отмечает своё 100-летие. Это не просто юбилей, а важная веха в истории кыргызской журналистики и становлении государственности. На её страницах запечатлены все ключевые события страны - от первых лет автономии до современного Кыргызстана. О значении газеты, её историческом пути и перспективах издания мы поговорили с ответственным секретарём издания Темирбеком Алымбековым. К слову, недавно у газеты появился новый главный редактор Алмаз Кулматов, который продолжает традиции, заложенные ещё в далёком 1924 году.

Газете "Кыргыз Туусу" исполняется 100 лет. Насколько важен этот юбилей для кыргызской журналистики и истории страны?

100-летие "Кыргыз Туусу" - это значимое событие не только для журналистики, но и для всей нашей страны. Если обратиться к истории, то 7 ноября 1924 года вышел первый номер газеты "Эркин Тоо", ставшей предшественником сегодняшней "Кыргыз Туусу". Это произошло в момент становления Кара-Кыргызской автономной области в составе РСФСР. Газета стала первой кыргызской печатной площадкой, которая освещала важнейшие события, происходившие в государстве и обществе. Поэтому этот день можно считать днём основания кыргызской прессы.

Газета "Кыргыз Туусу" - единственное издание, которое непрерывно выходит на протяжении этих 100 лет, фиксируя каждый день истории нашего государства. Социально-экономические изменения, культурный рост, политические повороты - всё это нашло отражение на её страницах.

Какую миссию выполняла газета "Эркин Тоо" в первые годы своего существования?

В период с 1924 по 1927 годы газета "Эркин Тоо" играла колоссальную роль. В условиях, когда менее 10% населения владело арабской письменностью, газета стала первым учебником и источником знаний для народа. Она учила читать и писать, формировала сознание людей и их представления о новой жизни. Можно сказать, что газета "Эркин Тоо" несла просветительскую миссию и помогала ликвидировать неграмотность среди населения.

Почему "Кыргыз Туусу" называют "энциклопедией кыргызского народа"?

Это действительно так. Газета "Кыргыз Туусу" связана с историей государства неразрывно. На протяжении 100 лет она сохраняет события, людей и факты, которые формировали нашу страну. Это своего рода энциклопедия кыргызского народа.

Кроме того, газета сыграла огромную роль в формировании кыргызского литературного языка. Она стала первой площадкой для национальной литературы и публицистики. Многие издания, которые появились позже, такие как журнал "Чалкан", газеты "Коммунист", "Ленинчил жаш", начинались как рубрики "Кыргыз Туусу" и лишь затем стали самостоятельными. Мы можем с гордостью сказать, что газета выполнила свою историческую роль и остаётся в авангарде кыргызской прессы.

Как газета адаптируется к современным вызовам в эпоху цифровых технологий?

Время не стоит на месте. Сегодня источники информации развиваются как никогда быстро. Появляются цифровые медиа, социальные сети, новые платформы. Однако газета "Кыргыз Туусу", прошедшая долгий и достойный путь, сохраняет свою идентичность.

Сегодня у нас есть собственный сайт, где мы публикуем материалы в электронном формате. Также газета активно работает в социальных сетях: YouTube, Instagram, Telegram. Но, несмотря на развитие технологий, наша основная поддержка - это наши традиционные читатели, которые ценят взвешенное слово, объективность и уважение к национальным ценностям.

Как лично для вас значим этот юбилей?

Для меня 100-летие газеты "Кыргыз Туусу" - это не просто профессиональный праздник, а большая личная гордость. Газета - это неотъемлемая часть истории нашего народа. Я начал работать здесь в 2017 году, но журналистике посвятил более 40 лет своей жизни.

Я всегда чувствую огромную ответственность перед читателями и теми, кто стоял у истоков издания. Ишеналы Арабаев, первый народный просветитель и инициатор газеты "Эркин Тоо", в своём обращении к кыргызскому народу писал, что газета создана для просвещения, формирования новой культуры и национального самосознания.

На страницах газеты работали такие великие личности, как Осмонкул Алиев, Касым Тыныстанов, Кусейн Карасаев, и многие другие. Эти люди проложили дорогу, по которой мы продолжаем идти.

Что бы вы пожелали газете "Кыргыз Туусу" в её вековой юбилей?

Прежде всего, я хотел бы пожелать газете долголетия и новых свершений. Пусть она продолжает быть надёжным источником информации для народа, хранить историческую память и национальные ценности.

Мы гордимся, что "Кыргыз Туусу" прошла такой славный путь. Газета - это не просто печатное издание. Это символ нашей свободы, знаний и единства. И пусть она остаётся таким же маяком для будущих поколений журналистов и читателей.

Главный бухгалтер газеты Динара Исаева рассказала изданию vb.kg о своём профессиональном пути в газете "Кыргыз Туусу" и поделилась размышлениями о её прошлом, настоящем и будущем.

Динара Молдабековна, как давно Вы работаете в газете "Кыргыз Туусу" и что привлекло Вас в этой работе?

Я пришла работать сюда в 1995 году, но поработала только год, после чего меня пригласили в другую организацию. Спустя год я снова вернулась сюда. С 1996 года я здесь работаю.

Сначала занимала должность заместителя главного бухгалтера, а с 2005 года являюсь главным бухгалтером газеты.

Что меня привлекло? Наверное, люди. Здесь творческий коллектив, и мне комфортно с ними работать. Конечно, как финансист, я могла бы устроиться и в другие организации, но мне здесь нравится больше. Здесь какая-то особая атмосфера.

Чем отличается работа с журналистами от работы с представителями других профессий?

Журналисты - это люди творческие, и у них особый подход к жизни и работе. С ними интересно и легко работать. Мне кажется, что в этой среде всё как-то по-другому: здесь нет однообразия.

Какие этапы прошла газета за время Вашей работы? Что изменилось?

Газета прошла очень много этапов. Когда я пришла, газета существовала на хозрасчёте. Это было сложно, но нам тогда уделяли внимание. Затем наступили непростые времена: страна пережила революции. В финансовом плане нам было тяжело, но мы всегда находили выход.

Было время, когда мы переживали, что люди перестанут подписываться и читать газету. Однако у "Кыргыз Туусу" всегда были верные читатели. До сих пор нас поддерживают государственные предприятия и организации, которые оформляют подписку.

Каким Вы видите будущее газеты?

Я очень надеюсь, что газета будет жить и развиваться. Некоторые говорят, что сейчас газеты не читают, что все ушли в соцсети. Но я уверена: печатные издания нужны.

Мы видим, что в соседних республиках - в Узбекистане, Казахстане - правительство поддерживает государственные газеты. У меня есть желание, чтобы и наше правительство уделяло больше внимания прессе - и финансово, и организационно.

Я уверена, что газета "Кыргыз Туусу" не закроется. Она будет существовать ещё долгие годы.