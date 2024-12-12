"Мы не доверяем МВД". Дольщики обратились за помощью к Ташиеву

В редакцию vb.kg обратились дольщики "Иска Строя", которые утверждают, что стали жертвами строительной компании и сейчас рискуют остаться без жилья.

"Наша жалоба в МВД уже полтора года передаётся от одного следователя к другому, но никакого прогресса нет. Мы потеряли надежду на справедливое расследование. По нашему мнению, помочь в этой ситуации может только глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, - заявили они.

"Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, мы - группа из двадцати человек, заключивших договоры с компанией "Иска Строй" в 2015-2016 годах для строительства многоквартирного дома на земельном участке по адресу: город Бишкек, улица Абая, 117а. Мы передали компании различные суммы денег и получили обещания на доли в этом доме. Однако руководитель компании Нарынбек Сариев не выполнил обязательства и в 2019 году был приговорён к семи годам лишения свободы. Однако вскоре его освободили.

После этого мы, дольщики, решили предпринять попытку достроить дом самостоятельно: планировали изъять земельный участок у Сариева, передать его другой строительной компании и завершить строительство. Однако ситуация осложнилась. Нарынбек Сариев передал участок одному из дольщиков - Мурату Мурзаеву. Причина в том, что Мурзаев вложил больше средств, чем остальные дольщики.

Мы надеемся, что этот вопрос будет решён справедливо и все дольщики смогут получить свои законные доли в доме на Абая, 117а", - говорится в обращении.

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