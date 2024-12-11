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Академия креативных профессий обучила 400 кыргызстанцев IT-навыкам

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Академия креативных профессий, при поддержке Посольства США в Кыргызской Республике, провела итоговое мероприятие, на котором 14 самых талантливых участников курсов графического дизайна и маркетинга в социальных сетях продемонстрировали свои навыки. Конкурс состоялся в рамках завершения бесплатных виртуальных курсов, которые академия предложила 400 молодым людям, столкнувшимся с трудностями в трудоустройстве и образовании, включая людей с инвалидностью.

Жюри, состоящее из представителей проекта и частных компаний, выбрало победителей, которые заняли призовые места, и наградило их. Эти курсы открывают участникам новые возможности для карьерного роста и стажировок, а также помогают создавать портфолио и готовиться к собеседованиям. В числе выпускников проекта - молодые люди из всех семи регионов страны, которые теперь могут применить полученные знания для карьерных перспектив.

Академия реализована Общественным фондом "Жандан Креатив" в партнерстве с посольством США. В рамках проекта с 2020 года обучение прошли более 1700 человек, а 14 участников курсов получат возможность пройти стажировки в ведущих компаниях.


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URL: https://www.vb.kg/441380
Теги:
молодежь, США, информационные технологии, Кыргызстан
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