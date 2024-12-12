Весь Кыргызстан - сплошная стройплощадка... А строить - некому

В Бишкеке обсудили проблемы профтехобразования и нехватку квалифицированных специалистов в строительной сфере.

- Одним из основных компонентов профессионального технического образования является подготовка кадров для строительной отрасли. Я не профессионал, но как обыватель могу сказать, что в Кыргызстане достаточно активно развивается строительство. В Джалал-Абаде – вообще одна сплошная строительная площадка. Очень быстро растет вертикально город Ош… Не говоря уже о Бишкеке, Караколе. Но, несмотря на то, что эта сфера показывает такие темпы роста, мы видим явную нехватку профессиональных кадров. С одной стороны, это естественно, с другой стороны – неправильно.

Так начал свое выступление на круглом столе "Роль профессионального образования в строительстве" заместитель министра образования и науки КР Расул Абазбек уулу.

Круглый стол состоялся в Бишкекском колледже архитектуры и менеджмента в строительстве БКАМС). Обсудить проблемы профтехобразования собрались выпускники колледжа, занимающие сейчас значительные должности в строительной отрасли, специалисты из Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров, директора колледжей и профлицеев, потенциальные работодатели.

Откровенно говоря, профтехобразование в Кыргызстане "провисает" не только в отношении подготовки строителей. Примерно такая же картина среди токарей, фрезеровщиков… Да любых других рабочих специальностей. Но с квалифицированными токарями, пожалуй, можно и подождать, учитывая отсутствие масштабного производства. А вот острая нехватка специалистов строительной сферы сказывается уже сейчас. Грамотный, квалифицированный специалист в области строительства и архитектуры – на вес золота. И не только в Кыргызстане. В России он тоже гарантированно трудоустроится и будет иметь множество преимуществ по сравнению с тем, кто оказался на стройке случайно, просто зацепившись за возможность хоть что-то заработать.

- Мы должны озаботиться, во-первых, количеством выпускаемых специалистов, во-вторых – качеством их подготовки, - говорит Расул Абазбек уулу. – Что касается среднего специального образования в Кыргызстане, то большинство студентов обучаются по гуманитарным направлениям. И ещё: с колледжами сложилась вообще немного неправильная ситуация. В западных странах колледж приравнивается к вузу. У нас же это некий лифт между школой и вузом. И набор студентов в колледжи строится главным образом на принципе завлекаловки: поступайте, учитесь, чтобы потом без проблем пройти в университет или академию.

То есть собственно подготовкой профессиональных кадров технической направленности колледжи не озабочены.

Получается все как на смешной картинке или в анекдоте: один работает, остальные все – менеджеры.

Между тем основа развития многих государств (возьмем, к примеру, Японию или Южную Корею) – развитие среднего профессионально-технического образования.

Что мы должны делать? Прежде всего проанализировать, почему у нас не хватает профессиональных технических кадров при большом количестве студентов? Мы, Министерство образования и науки, ввели в закон об образовании такое понятие, как дуальное обучение (обучение на рабочем месте). Когда студент может одновременно учиться и работать. У нас по инициативе президента Садыра Жапарова готовится большой проект по развитию горнолыжной индустрии. Понадобится несколько тысяч рабочих – это так, для примера.

Получается так, что везде стоят башенные краны, но студенты наших колледжей и лицеев никак ни в чем не задействованы…

Чолпон Асанбек кызы несколько лет назад окончила БКАМС, а теперь она – главный специалист по инженерной части департамента градостроительства и архитектуры Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Она представила презентацию о потребностях в кадрах в Госстрое. На данный момент по линии Госстроя в Кыргызстане возводится 2282 объекта – от социального жилья до производственных и сельскохозяйственных объектов. За последний год объем строительства увеличился на 36,5 процента. Строительная отрасль испытывает острый дефицит каменщиков, сварщиков, плотников, электриков, штукатуров. Всего нехватка профессиональных кадров составляет 40 процентов.

Необходимо большое количество специалистов среднего звена – прорабов, мастеров, инженеров, которые могут организовать работу и управлять процессами на строительных площадках. Не хватает квалифицированных архитекторов, проектировщиков…

Особенно велик спрос на специалистов в сфере цифровых технологий и тех, кто умеет работать на специализированных машинах.

Многие профессионально-технические учебные заведения не обеспечены специальным оборудованием, что затрудняет процесс повышения квалификации. Обучение идет фактически только в теории, практическими навыками для работы в реальных условиях студентов не вооружают…

В качестве отрицательных факторов, влияющих на катастрофическую нехватку специалистов-строителей, участники круглого стола называли низкие зарплаты; малую привлекательность рабочих специальностей для молодежи; слабую работу по профориентации в общеобразовательных школах; отсутствие эффективных профессиональных стандартов НПО и СПО; несовершенство механизмов социального партнерства… А также то, что каждый второй новоиспеченный специалист, как правило, не хочет работать в полевых условиях и сразу старается занять место в каком-нибудь управлении. И еще надо учитывать тот факт, что далеко не все студенты профессионально-технических заведений оказались там по своей воле. Многих туда "запихнули" родители – естественно, учиться, а после применять полученные знания на практике такие люди не очень-то стремятся. Мотивации не хватает.

Итак, о необходимости совершенствовать кыргызстанскую систему профтехобразования наконец-то начали говорить. Первый шаг на пути к изменению непростой ситуации сделан. Осталось только обратить пристальное внимание на все, что было высказано в ходе дискуссии, и принять максимум мер для реализации пожеланий и предложений. Тем более что полное название круглого стола – "Роль профессионального образования и перспективы расширения рынка труда в сфере строительства". Расширение рынка труда – это то, что так нужно сейчас Кыргызстану!