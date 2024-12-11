В КР начали курсировать школьные автобусы, подаренные АНО "Евразия"

Торжественное мероприятие по случаю передачи школьного автобуса от АНО "Евразия" состоялось в средней общеобразовательной школе имени В.И. Ленина в селе Ленинское.

Ключ от нового автобуса вручила директор Общественного Фонда "Евразия. Кыргызстан" Кымбат Урумкулова. Она подчеркнула, что автобусы являются частью масштабного подарка от АНО "Евразия", приуроченного к 100-летию Кара-Кыргызской автономной области.

"В рамках проекта по культурно-гуманитарному сотрудничеству АНО "Евразия" уже передала школам Кыргызской Республики 100 автобусов. Транспорт оснащен современными системами безопасности и рассчитан на 18-20 посадочных мест. Мы уверены, что такая поддержка будет способствовать развитию детей не только в образовательной сфере, но и в спорте, туризме, науке и культуре", - отметила Кымбат Урумкулова.

Глава Достукского айыл окмоту Гулькайыр Ниязова поблагодарила АНО "Евразия" за важный и своевременный подарок. По ее словам, в школе имени Ленина обучается более 2000 детей, многие из которых приезжают из отдаленных участков.

"Некоторым детям очень сложно добираться до школы, особенно зимой, когда на улице минусовая температура. Родителей и учащихся беспокоит не только продолжительность пути, но и безопасность. Новый автобус будет курсировать по расписанию и обеспечит удобные и безопасные поездки для школьников", - подчеркнула Гулькайыр Ниязова.

Напомним, в начале сентября АНО "Евразия" и Кыргызская Республика подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого страна присоединилась к платформе традиционных ценностей. В рамках программы "Евразийский лицей" организация передала школам Кыргызстана 100 автобусов, соответствующих самым современным стандартам безопасности. Дети из отдаленных регионов теперь смогут комфортно добираться до учебных заведений.

Помимо этого, АНО "Евразия" планирует построить и отремонтировать школы в Бишкеке и Кызыл-Кии, а также завершить строительство Центрального стадиона и спортивного зала в городе Раззаков.