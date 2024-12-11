Генпрокуратура выявила нарушения эконорм на заводах Чуйской области

Генеральная прокуратура КР выявила факты загрязнения атмосферного воздуха со стороны хозяйствующих субъектов в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что кирпичные заводы ОсОО "ИГ" и "Б", расположенные в селе Башкара-Суу Аламединского района, работали с нарушениями экологических норм. Предприятия не получили государственное экологическое заключение, а дым, исходящий от заводов, способствовал загрязнению атмосферного воздуха.

Кроме того, причиной сложившейся ситуации стал недостаточный контроль со стороны сотрудников службы эколого-технического контроля при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического контроля Кыргызской Республики.

По данным фактам Генеральной прокуратурой возбуждены уголовные дела по статьям 305 ("Загрязнение атмосферы") и 348 ("Халатность") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Материалы переданы следственным органам для дальнейшего расследования.

Генеральная прокуратура продолжает работу по выявлению нарушений экологической безопасности и призывает соблюдать требования природоохранного законодательства. Отмечается, что халатное отношение к охране окружающей среды может привести к необратимым последствиям для природы и здоровья граждан.