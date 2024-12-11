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ГНС уничтожила остатки акцизных марок, выпущенных до 2024 года

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Государственная налоговая служба завершила процесс уничтожения остатков акцизных марок старого дизайна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уничтожение данных марок проведено путем сжигания в печи. Процесс прошел при участии межведомственной комиссии по уничтожению акцизных марок.

В рамках данных мероприятий были уничтожены все остатки акцизных марок, выпущенных до 2024 года, которые находились на хранении в банке.

Напомним, что согласно законодательству КР на территории республики запрещен оборот алкогольной продукции с акцизными марками, изготовленными в 2023 году и ранее.

Налоговой службой ведется активная работа по выдаче акцизных марок дизайна 2024 года для замены старых образцов.


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URL: https://www.vb.kg/441389
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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