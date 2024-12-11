Ташиев: Незаконно ввезенные автомобили будут подвергаться жестким мерам

Сегодня, 11 декабря председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел совещание по вопросам незаконного ввоза автомобилей в страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, совещание состоялось по поручению президента Садыра Жапарова и собрало представителей администрации президента, ГКНБ, МВД, таможенной и налоговой служб, а также пользователей автотранспортных средств.

Напомним, что согласно законодательству Кыргызской Республики, автомобильные номера и документы абхазского происхождения не имеют юридической силы, что делает ввоз автомобилей из этой страны незаконным. В связи с этим, компетентные органы проводят проверки, и автомобили, прибывающие из Армении и Абхазии, помещаются на штрафстоянки. Такая ситуация вызвала недовольство у ряда водителей, которые обратились к власти с протестами.

Камчыбек Ташиев, выслушав протестующих, напомнил им о действующем с 2015 года законе, запрещающем ввоз автомобилей с правым рулем. Он отметил, что использование таких транспортных средств на территории Кыргызстана запрещено, и подчеркнул, что ситуация будет находиться под контролем в рамках закона.

В настоящее время в стране зарегистрировано около 15 тыс. автомобилей из Армении и Абхазии, 90% из которых имеют правый руль. Многие из этих машин были собраны как запасные части и комплектующие. Использование таких автомобилей создает угрозу безопасности, так как две трети ДТП в Кыргызстане происходят при их участии. Ташиев подчеркнул, что к владельцам таких автомобилей будут применяться более строгие меры.

"Ни один незаконно ввезенный автомобиль не должен ездить по дорогам Кыргызстана. Автомобиль, который вы купили за 5000-6000 долларов, на самом деле представляет опасность для жизни граждан", - заявил Ташиев. Он добавил, что автомобили, имеющие документы и находящиеся в хорошем техническом состоянии, будут рассматриваться отдельно, но пока решения по этому вопросу не приняты, все такие автомобили остаются незаконными.

По итогам совещания, глава ГКНБ поручил всем компетентным органам принять необходимые меры для решения ситуации. В ближайшее время будет принято окончательное решение, учитывающее предложения всех сторон.