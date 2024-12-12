Госдума России запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского

За закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, проваливших тестирование по русскому языку, депутаты проголосовали почти единогласно. Само тестирование становится обязательным, пишет РБК.

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. За закон проголосовали 409 депутатов, один проголосовал против.

Тестирование по русскому языку перед зачислением в учебное заведение теперь будет обязательным, его будут проводить бесплатно. Порядок проведения экзамена предстоит определить Министерству просвещения.

"С начала года Государственной думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией", - прокомментировал принятие закона спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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В первом чтении эта инициатива была единогласно одобрена накануне. Ее авторы не указали точное количество детей мигрантов, обучающихся в российских школах. По состоянию на 2021 год их численность оценивали в 140 тыс.

Ужесточение миграционного законодательства последовало после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь по посетителям и подожгли помещения. Погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали. Силовики задержали 20 человек, в том числе четырех подозреваемых исполнителей теракта. Ими оказались граждане Таджикистана.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин предложил внести в законопроект поправку и предусмотреть возможность для детей без знания языка выучить его на бесплатной основе на базе государственных или муниципальных образовательных учреждений. Он настоял на том, чтобы его поправка рассматривалась отдельно от других перед принятием законопроекта во втором чтении.

Представляя поправку Затулин напомнил, что много лет занимается проблемой знания русского языка иностранными гражданами. Есть разные решения - конфронтационные и неконфротационные, указал депутат. Его поправка, объяснял он, позволит ввести дополнительную подготовку, чтобы дети, которые не знают русского языка, могли быть допущены к школе. "Школа не только место для образования, но и для воспитания. Если мы не согласны пускать их в шоклы, мы предоставляем их улице", - предупредил коллег Затулин.

По его словам, это его предложение уже вызвало шквал критики в социальных сетях. "Мне уже написали, что пора наконец завалить Затулина", - рассказал он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициативу Затулина раскритиковали. "Константин Федорович предлагает тем, кто собирается приехать в страну не готовиться к этому, не учить русский язык в своей стране, а перенести решение этого вопроса к нам", - оценил предложение Володин. "Не надо под разными предлогами, особенно псевдогуманизма, брать и начинать придумывать отговорки, как отклонить этот законопроет. Его ждут наши граждане", - заявил председатель Госдумы. По его утверждению, вся мировая практика построена на том, что поступающие в школы должны заранее выучить язык.

В итоге депутаты проголосовали против принятия поправки Затулина.

Перед рассмотрением законопроекта в третьем чтении депутаты продолжили критиковать Затулина. По оценке депутата "Справедливой России - За правду" Олега Нилова, подобные предложения делают "лоббисты бесконтрольной, неограниченной, нетрудовой миграции", для которых "уроки Сирии ничего не значат". "Справимся без мигрантов", - заключил Олег Нилов.

Представитель ЛДПР Борис Чернышов говорил о том, что если дети в России готовятся к поступлению в школу, то точно так же должны готовиться и дети иностранцев.

Вице-спикер Ирина Яровая уверяла, что сегодня принимается "очень важное, позитивное и конструктивное решение". По ее словам, незнание учениками языка приводит к конфликтам в школе, а это - источник межнациональной роли.

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поинтересовалась, где проживают избиратели Затулина, если они не поддерживают законопроект. Все остальные депутаты, уверила она, получили на него положительные отзывы от избирателей. По ее словам, отсутствие такого закона ставит в уязвимое положение всех - педагогов и детей, как знающих, так и не знающих русский язык. Тезис Затулина о том, что не сдавшие тест школьники окажутся на улице Останина посчитала несостоятельным. Она отметила, что никто не знает, сколько уже детей иностранных граждан не вовлечены в учебу: "Они уже есть на улице, потому что они уже никак нигде не учтены". К тому же, отметила она, Россия уже создает возможности для изучения детьми русского языка за рубежом, строя школы в Таджикистане и Киргизии.