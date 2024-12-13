ФАО провела в Кыргызстане учения по предотвращению зоонозных заболеваний

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) провела имитационные учения, призванные подготовить ветеринаров Кыргызской Республики к возможным вспышкам трансграничных болезней животных.

Учения были организованы в рамках проекта "Усиление подхода "Единое здоровье" в Кыргызстане и его потенциала по контролю зоонозных заболеваний", который реализуется в партнерстве с Правительством Соединенных Штатов Америки через Агентство США по международному развитию (USAID). Проект призван усилить подход "Единое здоровье" в Кыргызстане, а также его потенциал, чтобы эффективно предотвращать, выявлять и реагировать на зоонозы.

Цель учений состояла в повышении компетенции ветеринарных служб Кыргызстана в вопросах эпидемиологии, оценки рисков и готовности действовать в чрезвычайных ситуациях в случае возникновения вспышек инфекционных заболеваний.

Учения проходили с 19 по 29 ноября в Ысык-Атинском районе Чуйской области. В них приняли участие 28 ветеринаров и лабораторных специалистов из Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областей Кыргызской Республики.

Международный эксперт ФАО по расследованию вспышек заболеваний Девид Пейтон,, руководил моделированием ответных мер на гипотетическую вспышку инфекционного заболевания. В ходе учений специалисты должны были расследовать эпидемию: выявить её источник, оценить масштабы угрозы и разработать меры по сдерживанию.

"Целью этих симуляционных учений является повышение готовности ветеринарных служб к оперативному реагированию на эпизоотические ситуации, что особенно важно для предотвращения распространения опасных заболеваний и защиты здоровья животных и людей", – отметил Девид Пейтон.

В ходе практических занятий были отработаны такие процедуры, как выезд, клинический осмотр, расследование вспышки, отбор проб и представление образцов в лаборатории для дальнейшего уточнения диагноза. В ходе теоретических занятий участники учились анализировать данные и планировать действия по сдерживанию болезни, включая карантин, вакцинацию и дезинфекцию.

По словам одного из участников тренинга Кабыла Бакашова, заместителя начальника Иссык-Кульского районного управления ветеринарной службы, симуляционные учения помогут специалистам более эффективно выполнять свою работу.

"Важно отметить, что все участники тренинга – это специалисты Ветеринарной Службы, которые работают непосредственно в регионах и могут теоретически столкнуться с этими заболеванием", – отметил Кабыл Бакашов.

Данные учения – часть более широких усилий ФАО по оказанию помощи Кыргызской Республики и странам Центральной Азии в укреплении их потенциала по реагированию на возможные вспышки зоонозны заболеваний. На протяжении уже более десяти лет ФАО работает совместно с USAID для улучшения регионального потенциала по профилактике, выявлению и реагированию на угрозы заболеваний, используя многосекторальный подход "Единое здоровье", объединяющий здоровье людей, животных и окружающей среды.

В рамках данной инициативы совершенствуется мониторинг зоонозных заболеваний, укрепляется инфраструктура лабораторий и эпиднадзора за болезнями, а также повышается квалификация ветеринарных кадров в Кыргызской Республике. Вместе эти усилия позволят существенно повысить общий потенциал страны по быстрому реагированию и эффективному управлению рисками для Ветеринарной Службы.