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Лотерея "Евротур с KULIKOV": покупайте и выигрывайте призы

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С 1 декабря 2024 года по 21 марта 2025 года в Бишкеке и Чуйской области проводится розыгрыш "Евротур с KULIKOV" в мобильном приложении KULIKOV. Акция действует во всех фирменных магазинах Кондитерского дома "Куликовский" и партнерских точках.

Как принять участие:

Скачайте приложение "KULIKOV".

Приложение доступно в App Store, Play Market, а также по ссылке на сайте kulikov.com и в Instagram @kulikov_kg.

Совершите покупку на сумму не менее 900 сомов с 1 декабря 2024 года по 21 марта 2025 года в фирменных магазинах "Куликовский".

Покажите QR-код из приложения при расчете на кассе, чтобы получить бонусы и фишку для участия в розыгрыше.

Как проходят розыгрыши:

Призы разыгрываются два раза в месяц, по четвергам с 15:00 до 20:00.

Финальный розыгрыш состоится 27 марта 2025 года.

Трансляция розыгрыша будет доступна на официальной странице организатора в Instagram.

Итоги публикуются в социальных сетях и мобильном приложении "Куликовский".

Не упустите шанс выиграть ценные призы и отправиться в незабываемый Евротур с KULIKOV!

Подробности участия можно узнать на сайте.


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URL: https://www.vb.kg/441424
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