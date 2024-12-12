Посол Франции вручил Гульбаре Толомушовой престижную награду

В Бишкеке состоялась церемония вручения престижной награды от Министерства культуры Франции известному кыргызскому кинокритику, журналисту и продюсеру Гульбаре Толомушовой. Награду вручил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Николя Фай.

"Я рад, что это первая награда, которую я вручаю гражданину Кыргызстана, и особенно в области культуры. Эта награда присуждается от имени Французской Республики в знак признания значимого вклада в развитие культурных связей между нашими странами и продвижение кыргызского кино на международном уровне", - отметил Николя Фай.

По словам посла, Гульбара Толомушова является ведущим критиком кыргызского кино, который значительно повысил его престиж как в Центральной Азии, так и за ее пределами. Она принимала участие во многих престижных международных кинофестивалях, включая Каннский и Венецианский, и наладила особые связи с французскими режиссерами и организаторами кинофорумов.

"Гульбара Толомушова сыграла важную роль в культурной связи между поколениями кыргызского кинематографа. Французская сторона высоко оценила вклад Толомушовой в укрепление культурного диалога между Кыргызстаном и Францией, а также ее усилия по продвижению кыргызского кино на мировой уровень. Она выступала в роли наставника для молодых кинематографистов, помогая им заявить о себе на мировой арене", - добавил посол.

Гульбара Толомушова поделилась с журналистами своими эмоциями и мыслями о значимости этого признания для кыргызского и центральноазиатского кино.

"Когда мне сообщили, я была в шоке, - призналась Гульбара Толомушова. - Я считала, что моя работа - это труд за кадром. Я радуюсь, когда фильмы попадают на престижные фестивали, но никогда не думала о наградах".

Она отметила, что высокую оценку ее деятельности можно рассматривать как признание заслуг всего региона.

"Это награда не только для кыргызского кино, но и для кино всей Центральной Азии. Я сотрудничаю не только с кыргызскими режиссерами, но и с узбекскими, казахскими, туркменистанскими кинематографистами. Нас воспринимают как единый регион на мировой арене. И это важно, потому что сейчас у нас действительно достойное кино, которое ждут и ценят на международных фестивалях", - подчеркнула критик.

Гульбара Толомушова также упомянула, что среди награжденных французским орденом в области культуры уже есть представители Центральной Азии.

"Надо продолжать работать, добиваться того, чтобы наши фильмы попадали на самые престижные фестивальные площадки. Мы делаем большую работу за кадром, и пусть это случается не так часто, как хотелось бы, но наша цель - показать кыргызское и центральноазиатское кино миру", - заключила кинокритик.