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В Бишкеке прошло мероприятие памяти Гейдара Алиева

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- Нина Ничипорова
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Сегодня день памяти общенационального лидера, архитектора и основоположника современного Азербайджана Гейдара Алиева.

11 декабря в Кыргызско-Турецком Университете Манас по инициативе Посольства Азербайджана был организован вечер памяти общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву, посвященный дню его кончины.

На мероприятии приняли участие ректор Кыргызско-Турецкого Университета Манас г-н Алпаслан Джейлан, профессорско-преподавательский состав университета, посол Казахстана г-н Рапиль Жошыбаев, торговый представитель Турецкой Республики Северного Кипра г-н Тахир Осман Тахир, заместитель мэра города Бишкек г-н Рамиз Алиев, представитель молодежного фонда Азербайджана г-н Сейфур Гаджымурадов, представители диаспоры и студенты Азербайджана обучающиеся в Бишкеке.

Перед началом был показан короткометражный фильм о Г.Алиеве. Затем с приветственным словом выступил ректор университета Манас г-н Алпаслан Джейлан, охарактеризовав личность Г.Алиева как мирового политика, сына всего тюркского мира, которого любят и чтят не только в Азербайджане, но и в Турции. Он также отметил, что проведение данного мероприятия именно здесь считается неслучайным, учитывая крылатое высказывание г.Алиева "один народ, два государства".

Поделился своими воспоминаниями о Г.Алиеве и Посол Казахстана, г-н Рапиль Жошыбаев, сопровождавший его во время визита в Казахстан. Теплота рукопожатия и короткая беседа с этим мудрейшим человеком оставила у него неизгладимое впечатление. Посол добавил также, что Казахстан до сих пор помнит и любит Г.Алиева. Одним из ведущих проспектов г. Астаны назван в честь Гейдара Алиева.

Далее последовало выступление заместителя мэра города Бишкек, который отметил, что как азербайджанец он гордится, что у народа Азербайджана есть такой общенациональный лидер. А также и то, что Г.Алиев сыграл исключительную роль в установлении братских, дружественных отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Представитель Турецкой Республики Северного Кипра г-н Т.Тахир в своем выступлении присоединился к предыдущим выступлениям и высоко оценил деятельность Г.Алиева в становлении тюркского мира.

На мероприятии выступил представитель молодежного фонда Азербайджана г-н Сейфур Гаджымурадов, рассказав о роли Г.Алиева в формировании молодежного объединения и о его заботе и постоянном внимании к молодежи.

Заключительное слово взял Посол Азербайджана в Кыргызстане г-н Латиф Гандилов, затронув в своем выступлении важнейшие моменты жизни общенационального лидера, его роли в развитии Советского Азербайджана, периоде жизни в Москве, а также роли в развитии независимого Азербайджана. Посол особо отметил усилия, которые были предприняты Г.Алиевым в период становления независимого Азербайджана, его нефтяной политике, предпринятые им меры против развала государства, заслуги в формировании Азербайджанской Армии, а также визиты общенационального лидера в дружественный и братский Кыргызстан. В выступлении Посла особо трогательными были его воспоминания о трудных 90-х годах, когда Г.Алиев делился с народом радостью сохранения независимости Азербайджана, а также его пожеланиями во время праздника Новруз, чтобы "Не сохли родники, деревья и свет не гас в домах" его горячо любимого народа.

В ходе мероприятия был показан фильм о победе Азербайджана в 44-х дневной войне и о музее и парке Победы, который открыл И.Алиев, посвятив его этой войне.

Посол Азербайджана поблагодарил кыргызскую сторону за братскую поддержку в восстановлении освобожденных территорий и за строительство средней школы в городе Агдам.

В конце посол поблагодарил всех участников и пригласил на фуршет, который организовало Посольство Азербайджана. Хотелось бы отметить, что накануне дня памяти Г.Алиева, в Посольстве состоялось открытие бюста общенациональному лидеру Азербайджана.

Сегодня сотрудники Посольства Азербайджана посетили школу-гимназию №20 им. Г.Алиева и возложили цветы к его памятнику.


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URL: https://www.vb.kg/441429
Теги:
Азербайджан, президент, Бишкек, Кыргызстан
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