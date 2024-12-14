В Бишкеке прошло первое заседание Национальной кинокомиссии Кыргызстана

В Бишкеке 12 декабря состоялось первое заседание Национального совета по кино Кыргызской Республики под председательством заместителя главы кабинета министров КР Эдиля Байсалова.

Члены национального совета заслушали отчет департамента за 2024 год, и ознакомились с концепцией "Кыргызстан - страна героев".

"Кино - важнейшее из искусств и поэтому государство уделяет большой внимание развитию кино. Кино является мощнейшим инструментом по продвижению идеологии и государственной политики. И именно поэтому создан нацсовет по кино, который будет рассматривать и принимать стратегические решения стратегические решения по развитию кинематографии", – отметил в своем выступлении заместитель главы кабинета министров КР Эдиль Байсалова.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов добавил, что по сравнению с предыдущим периодом, финансирование киноиндустрии в Кыргызстане увеличилось в 30 раз. "Выделен бюджет на строительство новых павильонов, закуплены, и еще будут закупаться современное оборудование. Кыргызский народ очень талантливый, творческий, и кино – уникальная площадка для реализации творческого потенциала и продвижения самобытной культуры", - сказал он.

На заседании была презентована стратегия развития киноиндустрии Кыргызстана 2025-2030 годов, согласно которой к 2030 году департамент должен наладить прокат кыргызских фильмов в 50 странах мира. Планируется, что доход от зарубежного проката достигнет 50 млрд сомов в год. В год будут снимать 3-5 фильмов международного уровня.

Директор Национальной киностудии "Кыргызфильм" Акжол Бекболотов презентовал проект модернизации комплекса, в том числе строительство современного инновационного съемочного павильона-трансформера, технопарка, который бы совмещал в себе многофункциональный центр для съемок, обучения, студий для стартапов молодых режиссеров.

Известный режиссер Дальмира Тилепбергенова рассказала о проекте производства полнометражной трилогии "Эр-Тоштук". Также были обсуждены предложения по сьемкам фильма "Ормон хан" и "Сынган кылыч" ("Сломанный меч").

Директор департамента кинематографии Улан Адамалиев предложил рассмотреть возможность строительства кинодеревни, как объекта, на котором будут происходить съемки, где будут аккумулироваться декорации фильмов, и в дальнейшем могут быть использованы для работы над другими картинами.

Его идею поддержал и директор ГУ "Кыргызсериал" Департамента кинематографии при Минкультуры КР Женишгул Озбекова, которая предложила рассмотреть возможность размещения кинодеревни на территории бывшего пионерлагеря.

Режиссер Шамиль Джапаров согласился, что для съемок необходима кинодеревня, и предложил обустроить несколько локаций в разных частях страны, с различными природными условиями.

Информация о том что в Кыргызстане в кинопрокате складывается уникальная ситуация, когда кыргызские фильмы конкурируют с голливудскими, а также то, что планируется к 2030 году долю кыргызского национального кинематографа на внутреннем рынке увеличить до 60%, озвученная в презентации департамента кинематографии, потребовала дополнительных разъяснений. Председатель правления Кыргызской ассоциации кинопродюсеров Эрке Жумакматова усомнилась, что отечественные фильмы так популярны в стране, но данные, предоставленные руководителем ассоциации кинопрокатчиков, говорят о том, что уже сейчас доля кыргызских кинолент в валовом доходе составляет 50% процентов.

Были затронуты вопросы дубляжа иностранных фильмов на кыргызский язык, а также перевода кыргызских фильмов на языки стран мира. Участникам встречи рассказали, что такая работа уже проводится. Первые кыргызские фильмы уже переводятся на 4 языка и выйдут в зарубежный прокат в начале 2025 года.

Эдиль Байсалов проинформировал членов комиссии, что сегодня титры в обязательном порядке должны быть на зарубежных картинах, а с 2026 года все зарубежные фильмы должны продублированы на кыргызский язык в обязательном порядке.

Члены Национального Совета по кинематографии поддержали концепцию, предложенную департаментом кинематографии по созданию кинодеревни, инновационного съемочного павильона, внедрение электронного билетирования и другие проекты.

Участники совещания подчеркнули важность эпических фильмов для сохранения национальной культуры и проголосовали в поддержку проекта "Эр Тоштүк".