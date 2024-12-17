В селе Кара-Кыз завершены работы по обеспечению чистой питьевой водой

В селе Кара-Кыз Ак-Суйского района Иссык-Кульской области завершены строительные работы по обеспечению питьевым водоснабжением, реализованные за счет республиканского бюджета. На сегодняшний день в селе проживает 122 семей, а точнее 659 человек.

На данный момент выполнены следующие работы:

• Строительство водовода длиной 500 метров от каптажа до резервуара.

• Установка резервуара объемом 2×50 м³.

• Прокладка водопроводной сети общей протяженностью 7 км.

• Оборудование хлораторной для дезинфекции питьевой воды.

• Установка двух контейнеров для оборудования лаборатории и помещения охраны.

• Ремонт и утепление наружных частей контейнеров для их дальнейшего использования.

• Прокладка водопровода к социальным объектам.

На данный момент процесс приема-передачи завершен рабочей комиссией.