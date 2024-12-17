Погода
$ 86.89 - 87.36
€ 90.90 - 91.90

В селе Кара-Кыз завершены работы по обеспечению чистой питьевой водой

319  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Кара-Кыз Ак-Суйского района Иссык-Кульской области завершены строительные работы по обеспечению питьевым водоснабжением, реализованные за счет республиканского бюджета. На сегодняшний день в селе проживает 122 семей, а точнее 659 человек.

На данный момент выполнены следующие работы:

• Строительство водовода длиной 500 метров от каптажа до резервуара.

• Установка резервуара объемом 2×50 м³.

• Прокладка водопроводной сети общей протяженностью 7 км.

• Оборудование хлораторной для дезинфекции питьевой воды.

• Установка двух контейнеров для оборудования лаборатории и помещения охраны.

• Ремонт и утепление наружных частей контейнеров для их дальнейшего использования.

• Прокладка водопровода к социальным объектам.

На данный момент процесс приема-передачи завершен рабочей комиссией.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441443
Теги:
водоснабжение, Иссык-Кульская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  