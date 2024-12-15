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В Иссык-Атинском районе открылся завод по производству растительного масла

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- Светлана Лаптева
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В селе Киров Иссык-Атинского района открылся современный высокотехнологичный маслозавод "Альфа" по производству растительного масла с переработкой масличных культур. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, выступая на открытии маслозавода, отметил: "Если мы сможем производить больше сельхозпродукции не только в виде сырья, но и путем переработки, это создаст очень большой стимул для развития экономики регионов. Доходы наших людей также увеличатся. В настоящее время перерабатывающей промышленности уделяется значительное внимание и оказывается всесторонняя поддержка в соответствии с новой политикой государства по стимулированию сельского хозяйства. Министерство всегда будет поддерживать предпринимателей, которые вносят вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, обеспечение продовольственной безопасности нашего народа",-подчеркнул он.

В настоящее время завод перерабатывает до 3000 тонн сырья в месяц и обеспечивает стабильные поставки высококачественной продукции на внутренний и внешний рынки.

Завод выполняет полный цикл переработки сырья-от получения и очистки семян до производства и упаковки нерафинированного и рафинированного растительного масла. Современное оборудование и инновационные технологии позволяют поддерживать высокие стандарты качества на каждом этапе производства.

В настоящее время на предприятии работают более 20 квалифицированных специалистов. В рамках программы государственной поддержки агропромышленного комплекса планируется расширение предприятия. В ближайшем будущем планируется создать до 100 новых рабочих мест и значительно увеличить производственные мощности.

Эти планы направлены на существенное увеличение вклада завода в социально-экономическое развитие региона, увеличение поступлений в региональный бюджет и развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны.


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URL: https://www.vb.kg/441450
Теги:
Минсельхоз, Чуйская область, Открытие
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