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В МТЛЦ "Атбашы" завершен первый этап строительства

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В Международном торгово-логистическом центре (МТЛЦ) "Атбашы" завершен первый этап строительства, который заложил основу для создания крупнейшего логистического узла региона. Новый центр укрепит связи Кыргызстана, Китая, Центральной Азии и Европы, способствуя экономическому росту.

В рамках первого этапа построены ряд объектов, включая здание для Свободной экономической зоны "Нарын" и Государственной таможенной службы. Новый офис оснащен всем необходимым оборудованием для быстрого и эффективного оформления грузов, что значительно упрощает процесс таможенного контроля. Присутствие таможенной службы непосредственно на территории логистического центра позволит сократить время обработки грузов и минимизировать логистические издержки.

Еще одним значимым объектом стало здание для филиала государственного "Элдик Банка", который готовится начать предоставление услуг по внутренним и международным переводам денежных средств, приему таможенных платежей, а также кредитованию и лизингу автомобилей.

Завершено строительство офисов для "Кыргызпочты". Почтовая служба будет обеспечивать доставку и обработку почтовых и грузовых отправлений как внутри страны, так и за рубеж. Создание таких условий позволяет ускорить доставку товаров и укрепить связи с международными партнерами.

Также завершено строительство лаборатории для технического осмотра автомобилей, которая будет обеспечивать безопасность и соответствие стандартам, и весового контроля, необходимого для учета поступающих грузов. Кроме того, построены склады временного хранения товаров, где клиенты могут безопасно размещать свои грузы перед дальнейшей транспортировкой или продажей.

"Атбашы" находится всего в 100 километрах от границы с Китаем, что делает его стратегически важным объектом для развития торговли между странами региона. Центр уже получил статус субъекта свободной экономической зоны и бондового склада Это создает дополнительные льготы и возможности для инвесторов и предпринимателей.

Руководство МТЛЦ активно сотрудничает с отечественными и международными инвесторами, продвигая проект как платформу для ведения бизнеса. В ближайшее время запланирована презентация проекта в Бишкеке, ряде стран Персидского залива, СНГ, Европе и Китае.

Напомним, проект МТЛЦ "Атбашы" создан в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) по модели "Строительство-Эксплуатация-Передача".


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URL: https://www.vb.kg/441452
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