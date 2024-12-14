Кыргызстан и США намерены развивать сотрудничество в IT и энергетике

В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра экономики и коммерции КР Санжара Болотова с торговым атташе Коммерческой службы Министерства торговли США Эндрю Глассом и заместителем посла США в Кыргызстане Лиз Зентос. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным министерства, стороны обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества и перспективы двустороннего взаимодействия в ключевых отраслях экономики.

Санжар Болотов отметил положительную динамику роста взаимной торговли между Кыргызстаном и США и подчеркнул успешный опыт сотрудничества в сферах здравоохранения, образования и поддержки женского предпринимательства в рамках проектов USAID. Он также акцентировал внимание на активном взаимодействии с американскими компаниями в энергетике, финансовом секторе и привлечении инвестиций.

Особое внимание на встрече было уделено IT-сектору, включая блокчейн и криптовалюты, а также развитию сотрудничества в области туризма, текстильной промышленности и венчурного инвестирования.

Участники подчеркнули необходимость активизации контактов между предприятиями малого и среднего бизнеса, организации бизнес-форумов и привлечения инновационных технологий для укрепления экономического потенциала Кыргызстана.