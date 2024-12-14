MGP готова помогать кыргызским производителям выйти на узбекский рынок

Торгпредство Кыргызстана в Узбекистане провело встречу с руководством компании Master Global Plyus (MGP), ведущего производителя соков, нектаров и пюре в Узбекистане. В ходе встречи обсуждены новые направления сотрудничества, включая производство соков под кыргызским брендом и закупку фруктов из Кыргызстана для переработки.

Представители Торгпредства посетили завод MGP в Янгиюле, ознакомившись с его современными мощностями. Компания выразила готовность предоставлять производственные услуги кыргызским производителям, что упростит их выход на рынок Узбекистана и решит логистические вопросы.

Кроме того, после завершения сезона урожая в Узбекистане MGP готова закупать кыргызские фрукты, такие как яблоки, персики, чернослив и абрикосы, для производства соков, концентратов и пюре.

Эта встреча открывает новые горизонты для укрепления экономических связей и продвижения кыргызской продукции на региональном уровне. Торгпредство продолжает работать над созданием возможностей для отечественного бизнеса.