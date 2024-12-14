Погода
$ 86.84 - 87.34
€ 90.62 - 91.63

MGP готова помогать кыргызским производителям выйти на узбекский рынок

394  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торгпредство Кыргызстана в Узбекистане провело встречу с руководством компании Master Global Plyus (MGP), ведущего производителя соков, нектаров и пюре в Узбекистане. В ходе встречи обсуждены новые направления сотрудничества, включая производство соков под кыргызским брендом и закупку фруктов из Кыргызстана для переработки.

Представители Торгпредства посетили завод MGP в Янгиюле, ознакомившись с его современными мощностями. Компания выразила готовность предоставлять производственные услуги кыргызским производителям, что упростит их выход на рынок Узбекистана и решит логистические вопросы.

Кроме того, после завершения сезона урожая в Узбекистане MGP готова закупать кыргызские фрукты, такие как яблоки, персики, чернослив и абрикосы, для производства соков, концентратов и пюре.

Эта встреча открывает новые горизонты для укрепления экономических связей и продвижения кыргызской продукции на региональном уровне. Торгпредство продолжает работать над созданием возможностей для отечественного бизнеса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441454
Теги:
торговля, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  