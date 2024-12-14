Погода
$ 86.84 - 87.34
€ 90.62 - 91.63

Мирлан Самыйкожо: Кинематографисты должны прославлять героев страны

481  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Мирлан Самыйкожо на первом заседании Национального совета по кино призвал представителей киноиндустрии бороться за успех страны, государства, а не за личную выгоду.

"Наша главная задача – прославлять национальных героев, воспитывать будущее поколение и направлять его в правильном направлении.

Идей в киноиндустрии много, но успешных проектов единицы. Обидно, если мы не будем работать в тот момент, когда строятся такие большие планы и уже реализуются проекты, открываются такие большие возможности, и государство подтверждает свое стремление, показывает заинтересованность в развитии национального кино, когда вкладывается в развитие нового современного инновационного съемочного павильона-трансформера, технопарка.

Мы все должны поддерживать друг друга и двигаться вперед. Такие фильмы, как "Эр Төштүк ", должны сниматься так, чтобы будоражили детские души. Иначе мы опоздаем, потому что сейчас много маленьких детей смотрят на "Халка" и "Шрека" как на героев.

Когда правительство нас поддерживает, мы должны создавать исторические произведения, такие как "Эр Төштүк". Мы считаем, что "Сынган кылыч" (Сломанный меч) будут снимать как сериал, потому что уместить его в один фильм невозможно.

Сегодня каждый думает о себе, а надо научиться думать о государстве. А если наши переживания, мысли о государстве, стране, народе то нам следует прославлять государственных деятелей, например, Жусупа Абдрахманова, Торекула Айтматова и др.

Если мы хотим пробудить сознание будущего поколения и научить его патриотизму, то, сняв фильмы о таких великих людях, мы послужим своей стране должным образом", - заявил депутат.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441455
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  