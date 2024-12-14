Мирлан Самыйкожо: Кинематографисты должны прославлять героев страны

Депутат Жогорку Мирлан Самыйкожо на первом заседании Национального совета по кино призвал представителей киноиндустрии бороться за успех страны, государства, а не за личную выгоду.

"Наша главная задача – прославлять национальных героев, воспитывать будущее поколение и направлять его в правильном направлении.

Идей в киноиндустрии много, но успешных проектов единицы. Обидно, если мы не будем работать в тот момент, когда строятся такие большие планы и уже реализуются проекты, открываются такие большие возможности, и государство подтверждает свое стремление, показывает заинтересованность в развитии национального кино, когда вкладывается в развитие нового современного инновационного съемочного павильона-трансформера, технопарка.

Мы все должны поддерживать друг друга и двигаться вперед. Такие фильмы, как "Эр Төштүк ", должны сниматься так, чтобы будоражили детские души. Иначе мы опоздаем, потому что сейчас много маленьких детей смотрят на "Халка" и "Шрека" как на героев.

Когда правительство нас поддерживает, мы должны создавать исторические произведения, такие как "Эр Төштүк". Мы считаем, что "Сынган кылыч" (Сломанный меч) будут снимать как сериал, потому что уместить его в один фильм невозможно.

Сегодня каждый думает о себе, а надо научиться думать о государстве. А если наши переживания, мысли о государстве, стране, народе то нам следует прославлять государственных деятелей, например, Жусупа Абдрахманова, Торекула Айтматова и др.

Если мы хотим пробудить сознание будущего поколения и научить его патриотизму, то, сняв фильмы о таких великих людях, мы послужим своей стране должным образом", - заявил депутат.