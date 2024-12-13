В Чуйской области открылась крупнейшая птицефабрика

В Иссык-Атинском районе Чуйской области открылась вторая фаза птицефабрики "Ак Канат" - одного из предприятий при племенном птицезаводе "Три Т".

Заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил важность реализуемого крупного инвестиционного проекта, направленного на улучшение продовольственной безопасности Кыргызстана, снижение импорта яиц.

Птицефабрика "Ак Канат" была запущена в феврале 2022 года и на первом этапе было построено 4 птичника, каждый из которых рассчитан на 160 000 кур-несушек. Эта вторая фаза закрывает 3 птичника на 150 000 голов кур-несушек. Их ежедневное производство составляет 140 тысяч штук пищевых яиц. После запуска на полную мощность завод будет производить 280 тысяч штук пищевых яиц в день. Общая численность персонала этого предприятия составляет 50 человек, в том числе с созданием 10 новых рабочих мест.

Вторая фаза фабрики "Ак Канат " – важная часть крупного инвестиционного проекта, реализованного совместно с РКФР (Российско-Кыргызский Фонд развития) общей стоимостью 13,2 млн долларов США. Также в рамках программы лизинга оборудования с открытым акционерным обществом "Айыл Банк" во вторую фазу инвестировано более 750 тысяч долларов США.

На фабрике используется технология быстрой бактериальной ферментации для дезодорации птичьего помета.

Ранее 22 августа 2023 года была заложена капсула для строительства первой фазы завода "Кировец". Когда эта фабрика выйдет на полную мощность, она будет производить 450 тысяч штук пищевых яиц в день.

Когда объект заработает на полную мощность, птицефабрика "Три Т" сможет производить 900 тысяч штук яиц в сутки.