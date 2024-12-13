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В Бишкеке простились с экс-генпрокурором КР Асанбеком Шаршеналиевым

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Сегодня в Генеральной прокуратуре КР прошла церемония прощания с заслуженным юристом Кыргызской Республики, государственным советником юстиции 1 класса, доктором юридических наук и бывшим генеральным прокурором Асанбеком Шаршеналиевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На митинге-реквиеме присутствовали генеральный прокурор Максат Асаналиев, ветераны и сотрудники прокуратуры, депутаты Жогорку Кенеша, представители государственных органов, а также близкие и коллеги покойного.

Максат Асаналиев в своей речи отметил жизненный путь Асанбека Шаршеналиевича, его достижения в государственной службе и значительный вклад в развитие правовой системы страны. Он подчеркнул, что профессионализм и стремление к законности Шаршеналиева, а также его деятельность в качестве руководителя, оставили неизгладимый след в истории правовой системы Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/441465
Теги:
прокуратура, Кыргызстан
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