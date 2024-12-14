Курорты Чуйской области используют искусственный снег для зимнего сезона

В преддверии зимнего туристического сезона сотрудники Департамента туризма, Фонда поддержки развития туризма, местных властей и МЧС провели мониторинг готовности к сезону пяти горнолыжных комплексов Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, в ходе проверки было установлено, что все базы готовы к приему туристов, однако на некоторых трассах уровень снега недостаточен для их открытия.

Горнолыжная база "Тоо-Ашуу", расположенная на высоте 3400 метров, работает уже три недели. Высота снежного покрова превышает 70 сантиметров, и каждый выходной сюда приезжают 250-300 туристов, в основном из Кыргызстана, Казахстана и России. База находится в 140 километрах от Бишкека.

Трассы на базах "ЗИЛ" и "Чункурчак" еще не открыты, так как снега недостаточно. Для создания покрытия используются снежные пушки, но их мощностей пока недостаточно для полноценного функционирования трасс. Прогнозируется, что они откроются не ранее чем через неделю.

На базе "Орловка", расположенной на высоте 1840 метров, также работают снежные пушки, но открытие трасс зависит от природных осадков. Ожидается, что трасса будет готова после 20 декабря.

Горнолыжный курорт "Кашка-Суу" уже открыл свои трассы. Несмотря на небольшой снежный покров, на базе активно используется искусственный снег, и уже сейчас любители горных лыж могут наслаждаться катанием. На "Кашка-Суу" работает пять трасс разной сложности.

В результате проведенного мониторинга были подготовлены рекомендации для успешного и безопасного проведения зимнего туристического сезона.