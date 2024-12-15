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В Бишкеке откроется выставка скульптур Тамилы Маматовой

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В Бишкеке 17 декабря откроется персональная выставка художницы и скульптора Тамилы Маматовой, известной своим вкладом в развитие монументального искусства и портретной скульптуры. Экспозиция будет работать до 5 января.

На выставке будут представлены 37 скульптур и 28 фотографий работ, установленных в разных странах мира.

Тамила Маматова - член Всемирной ассоциации скульпторов ISSA, лауреат Государственной премии имени Чынгыза Айтматова и кавалер ордена "Достык" II степени Казахстана. Её работы украшают города десяти стран мира, отражая высочайшее мастерство и глубокий символизм.

Творчество Тамилы Маматовой сочетает в себе поэтичность, реализм и национальное самосознание. В последние годы её работы становятся всё более пластичными и современными, гармонично отражая дух времени и глубокое понимание человеческой природы.


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URL: https://www.vb.kg/441480
Теги:
музей, Бишкек, скульптура
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