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ЦИК окажет методическую поддержку депутатам местных кенешей

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ЦИК Кыргызстана совместно с "Институтом политики развития" предоставит 6384 избранным депутатам местных кенешей сборники нормативно-правовых актов и тексты Конституции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это поможет организовать работу кенешей в соответствии с законодательством и эффективно выполнять их функции для развития регионов.

По итогам выборов 17 ноября 2024 года избраны депутаты в 264 местных кенеша:

33 городских кенеша - 993 депутата (703 мужчин, 290 женщин);

231 айылный кенеш - 5391 депутат (3143 мужчин, 2248 женщин).

Также запланировано обучение депутатов для повышения эффективности местного самоуправления.

Со списками депутатов и председателей можно ознакомиться по ссылкам:

Список депутатов

Список председателей


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URL: https://www.vb.kg/441485
Теги:
местный кенеш, Кыргызстан, Депутат, ЦИК
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