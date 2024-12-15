ЦИК окажет методическую поддержку депутатам местных кенешей

ЦИК Кыргызстана совместно с "Институтом политики развития" предоставит 6384 избранным депутатам местных кенешей сборники нормативно-правовых актов и тексты Конституции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это поможет организовать работу кенешей в соответствии с законодательством и эффективно выполнять их функции для развития регионов.

По итогам выборов 17 ноября 2024 года избраны депутаты в 264 местных кенеша:

33 городских кенеша - 993 депутата (703 мужчин, 290 женщин);

231 айылный кенеш - 5391 депутат (3143 мужчин, 2248 женщин).

Также запланировано обучение депутатов для повышения эффективности местного самоуправления.

Со списками депутатов и председателей можно ознакомиться по ссылкам:

Список депутатов

Список председателей