На Крите перевернулась лодка с нелегальными мигрантами

Лодка с нелегальными мигрантами перевернулась возле острова Гавдос недалеко от Крита, спасены 37 человек, один погиб и 40 человек пропали без вести, сообщило греческое общественное телевидение ERTNews.

"Крупная спасательная операция была организована рано утром в субботу у Гавдоса, где перевернулась лодка по пока неясным причинам. На месте крушения были спасены 37 человек, найден один погибший. 40 человек пропали без вести", - сообщило телевидение.

Телевидение сообщило, в этом же районе были проведены еще две спасательные операции. В 40 морских милях к югу от Гавдоса было замечено еще одно судно, на борту которого находились 47 мигрантов, находящихся в опасности. Все они были спасены и доставлены в порт Палеохора. Третья операция проходила рано утром в субботу в 28 морских милях к югу от Гавдоса, где было замечено судно с примерно 40 мигрантами.

Источник: РИА Новости