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Магистрантка из КР представила фильм о "Белом пароходе" в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге состоялся премьерный показ документального фильма "Загадки "Белого парохода", который подготовила Амина Куренкеева, магистрантка второго курса программы "Авторский аудиовизуальный проект" СПбГУ.

Показ прошел в медиахолле Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского и собрал полный зал зрителей.

Фильм, созданный под руководством профессора Сергея Ильченко, посвящен знаменитому произведению Чингиза Айтматова. Организаторами мероприятия выступили Генеральное консульство Кыргызстана в Санкт-Петербурге, Высшая школа журналистики СПбГУ и библиотека им. В. В. Маяковского.

В обсуждении приняли участие:

Роза Айтматова - младшая сестра писателя;

Эльдар Айтматов - сын Чингиза Айтматова;

Манасбек Мусаев - оператор фильма "Белый пароход";

Леонид Сумароков - соавтор монографии "Чингиз Айтматов. Человек-Вселенная".

Гостями мероприятия также стали студенты Юридического факультета РГПУ им. А. И. Герцена, участвующие в проекте "Мир в руках молодежи: от Невы до Каспия".

Фильм получил высокую оценку экспертов и зрителей, а сама Амина Куренкеева продемонстрировала глубокое понимание творческого наследия Айтматова, подчеркнув его важность для мировой культуры.


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URL: https://www.vb.kg/441498
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