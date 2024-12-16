Энергодефицит в Кыргызстане: Садыр Жапаров назвал причины и решения

В стране повсеместно происходят отключения электроэнергии. Почему это происходит и какие меры предпринимаются для решения данной проблемы? На эти и другие вопросы агентства "Кабар" ответил президент Садыр Жапаров.

- В настоящее время в разных регионах Кыргызстана многие граждане возмущаются кратковременными отключениями электроэнергии. В чем причина проблемы? В стране наблюдается дефицит электроэнергии?

- Да, дефицит электроэнергии у нас в настоящее время составляет 3,9 млрд кВтч. В 2020 году, когда мы только пришли к власти, зимой уже имелся дефицит электроэнергии на 3 млрд кВтч. Из-за чего возникает дефицит? Причина в том, что за 30 лет не было построено ни одной гидроэлектростанции. Зимой не было бы такого кризиса, если бы мы строили по одной малой ГЭС мощностью 30 МВт каждый год в течение 30 лет. Последние два года мы массово строим ГЭС, а также ветровые и солнечные электростанции. Но даже в этом случае мы не можем сократить дефицит. С 2020 года построено много социальных, производственных и инфраструктурных объектов. Из 109 объектов, построенных в 2021 году, 59 были школами. В 2023 году построено 210 объектов, из них 124 - школы. В 2024 году построено 362 объекта, из них 190 - школы. Следовательно, потребность в электроэнергии растет с каждым годом. Помимо вышеназванных объектов, в работу вступает множество заводов-изготовителей большой мощности. Например, только цементный завод "Терек Таш", запущенный в этом году в Чуйской области, имеет мощность 30 МВт.

- Какие меры мы должны предпринять, чтобы преодолеть дефицит? Какие действия в настоящее время предпринимаются с целью обеспечения полной потребности в электроэнергии?

- Электроэнергия у нас дешевая. При себестоимости 2,72 сомов население покупает за 1,1 сомов. Кроме того, в рамках программы "Содействие семье" мы предоставляем электроэнергию 69 тысячам семьям по 55 тыйынов. Также 186 тысячам потребителей, проживающих в горной местности, мы предоставляем по 1,1 сомов без каких-либо ограничений.

В тоже время население проявляет безразличие, не экономно используя электричество. Ведь можно же просто не включать свет в комнате, когда он вам не нужен. Я наблюдаю это во многих местах, и даже предупреждаю людей, чтобы они не включали свет в комнате без нужды.

На каждую горящую лампочку тратится вода из Токтогульского водохранилища. Поэтому используйте свет экономно. Сотрудники, руководители государственных учреждений, школ, детских садов с безответственным отношением оставляют зажжённое электричества в рабочих помещениях и зданиях, мол, "государство заплатит". Также не выключается уличное освещение. Все это влияет. Наши люди терпели 30 лет, теперь надо еще потерпеть 3-4 года.

После завершения строительства Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 МВт дефицит электроэнергии будет полностью ликвидирован. Будет полная возможность переключить все на электричество. Я даю много заданий по увеличению выработки электроэнергии, и, возможно, мы после 2030 года будем экспортировать электроэнергию даже зимой.

Кроме того, строятся и вводятся в эксплуатацию такие малые ГЭС, как Бала-Саруу, Кайнама, Иссык-Атинская ГЭС, Кок-Арт ГЭС, Исфайрам ГЭС, Курак-Тектирская ГЭ и Кыштутская ГЭС. Впереди еще много реальных проектов по строительству и вводу в эксплуатацию малых ГЭС для увеличения мощности. Даже наши собственные большие гидроэлектростанции до сих пор не модернизированы. Например, Токтогульская ГЭС проходит полную реконструкцию. На следующий год остался только один агрегат. Если он также будет завершен, будет добавлена общая мощность 240 МВт. В этом году мы также начали модернизацию Уч-Коргонской ГЭС. В течение этого месяца мы запустим 4-й генератор. Добавятся дополнительные 9 МВт. После общего ремонта будет добавлено 36 МВт. Ведутся работы по вводу в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2. Сегодня проводится тендер, и мы планируем начать работу в первом квартале следующего года. При запуске этого гидроагрегата будет добавлено 120 МВт дополнительной мощности. Подписаны соглашения о сотрудничестве с инвесторами для производства в общей сложности 3 ГВт электроэнергии в 2025-2026 годах. Подписано соглашение с инвестором по строительству плавучей солнечной электростанции мощностью 1200 МВт над Токтогульским водохранилищем, работы начнутся в ближайшие дни. В ближайшем будущем мы превратимся из страны, покупающей электроэнергию, в страну, продающую ее за границу. В этом году, помимо гидроэлектростанций, нам удалось подписать множество соглашений для производства электроэнергии с использованием солнечной и ветровой энергии.

- Зимний период только начинается, самые холодные дни еще впереди, как упоминалось выше, происходят отключения электроэнергии. В связи с этим, какие меры предусматриваются предпринять?

- Да, вы правы, зима еще покажет свой суровый нрав. Как я уже упоминал, у нас количество потребляемой электроэнергии значительно больше производимой, поэтому мы импортируем из соседних стран.

Но теперь у них есть дефицит, и по мере того, как холод становится жестче, мы ведем переговоры об увеличении поставок электроэнергии от них. Но воздушные линии, идущие от них к нам, перегреваются из-за большой нагрузки и возникает опасность возгорания. В районах, где использование увеличивается, энергетики принимают меры по регулированию. Несоблюдение таких мер сопряжено с риском возгорания дорогостоящего оборудования. Например, один трансформатор большой мощности стоит около 140 млн сомов. А теперь представьте, если этот трансформатор перегорел, чтобы заменить его, нам нужно сначала найти деньги и даже, если деньги найдем, то нужно 150 дней, чтобы заказать заводу и сделать его. Кроме того, для его доставки и установки требуется от 60 до 80 дней. Зима закончится, пока мы проведем это мероприятие. Поэтому, чтобы не допустить подобных случаев, энергетики проводят отключения от одного до двух часов. Я бы попросил, чтобы наш народ принял это правильно и с пониманием.

Да, на один-два часа может прекратиться подача электроэнергии. Эта мера защищает от слишком долгих отключений. Если перегорит дорогой трансформатор, то электричества не будет круглыми сутками. Помимо электроэнергии, сегодня наблюдается нехватка природного газа. Потому что в этом году мы газифицировали пять новых жилых массивов. Также, как уже было сказано выше, возникла проблема с газом в соседних странах, поэтому давление в газопроводах, идущих с их территории в нашу страну, снижается.