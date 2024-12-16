Таможенники выявили контрабанду часов на сумму 170 тыс. сомов

Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил железнодорожной таможни "Северная" был выявлен факт нарушения таможенного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, при проверке почтовых отправлений из Соединенных Штатов Америки, проведенной на МТО "ЖД Вокзал" с участием представителя компании ОсОО Ш.К.Д, обнаружено несколько партий женских часов, в том числе марок "MARC JACOBS", "TISSOT", "GEVRIL", "COACH", "RADO" и "WEST".

В документах, предоставленных для оформления товаров, была зафиксирована заниженная стоимость товаров. Сумма ущерба, причиненного государственному бюджету, составила 170 241 сомов. Материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру КР.