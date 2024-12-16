Погода
$ 86.96 - 87.39
€ 90.90 - 91.90

Кыргызстан и Франция нацелены на развитие культурного и торгового обмена

177  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Кыргызской Республике Николя Фаем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече глава МИД подчеркнул значимость расширения политического диалога между двумя странами, а также обсудил возможности для углубления сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая проекты в области туризма, возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики. Особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям.

Николя Фай в свою очередь отметил готовность Франции активизировать усилия по укреплению отношений с Кыргызстаном, включая увеличение торгового оборота, привлечение инвестиций и расширение культурного обмена.

Стороны также обсудили актуальные международные вопросы и сотрудничество в рамках глобальных организаций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441512
Теги:
МИД, посольство, Франция, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  