Кыргызстан и Франция нацелены на развитие культурного и торгового обмена

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Кыргызской Республике Николя Фаем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече глава МИД подчеркнул значимость расширения политического диалога между двумя странами, а также обсудил возможности для углубления сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая проекты в области туризма, возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики. Особое внимание было уделено культурно-гуманитарным связям.

Николя Фай в свою очередь отметил готовность Франции активизировать усилия по укреплению отношений с Кыргызстаном, включая увеличение торгового оборота, привлечение инвестиций и расширение культурного обмена.

Стороны также обсудили актуальные международные вопросы и сотрудничество в рамках глобальных организаций.